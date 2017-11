CINCO CONSEJOS PARA MEJORAR TU PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS

¿Te ha pasado que si bien hayas estudiado inglés por muchos años, no te atreves a mantener una conversación? ¿Quizás te da nervios o temor de que no te comprendan los demás? Si esto te pasa, seguramente has estudiado con métodos tradicionales, con profesores no nativos que enseñan reglas gramaticales y tiempos verbales. Mas que no estimulan conversaciones en inglés.