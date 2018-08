7 tips para tener en cuenta a la hora de remodelar y renovar tu casa

Consejos para renovar la casa con porcelanatos y revestimientos

Remodelar la casa es una resolución que no se debe tomar a la ligera, este es un proceso que trae cambios intempestivos que intranquilizará a tu familia y tu hogar, con lo que si piensas en renovar algún espacio o bien toda la casa completa, lo mejor es que tengas presente una serie de aspectos esenciales ya antes de comenzar.

Así sea pues llevas un buen tiempo deseando mudar el aspecto de tu casa, o bien pues venderás o bien alquilar un inmueble, y no sabes de qué manera iniciar, a quién contratar, cuánto dinero precisarás gastar o bien invertir, acá te damos unos consejos que puedes tener en cuenta:

Plan de acción para remodelar

El plan de acción te va a ayudar a eludir gastos excesivos, más tiempo del que tenías estipulado y un caos en el hogar.

El plan de acción debe contemplar aspectos como:

Lista de los espacios de la casa que quieres renovar.

Los elementos nuevos que deseas añadir en tu casa.

El costo promedio de lo que quieres ejecutar.

El presupuesto con el que cuentas para todos y cada uno de los gastos relacionados con este proyecto.

El tiempo que va a tardar hacer toda la rehabilitación.

Recomendaciones a tener en consideración en el momento de remodelar tu hogar…

Tómate el tiempo preciso para meditar en lo que debes tener en consideración para ejecutar el proyecto de rehabilitación. Busca muchas ideas y ejemplos de lo que deseas hacer, internet es buena herramienta para buscar imágenes con nuevas tendencias en rehabilitación del hogar.

Sé siendo consciente de la relevancia de contar con personal y profesionales capacitados para realizar las reformas en tu hogar, no te tomes las cosas por tu cuenta pensando que lo puedes hacer solo. Este trabajo es esencial y no desearás que las cosas se salgan de su cauce, te traiga más gastos y se demore más tiempo del que tenías planeado.

Estudia, averigua y solicita cotizaciones en múltiples partes, a diferentes constructores o bien ingenieros, y guardes. De esta manera vas a poder cotejar cuál es mejor, mas recuerda que no siempre y en todo momento lo más económico es lo mejor. En ocasiones por apreciar reducir el costo de algo se adquieren materiales que no son los mejores.

Si piensas en remodelar tu cocina, puedes hacerlo mudando el mesón, la cubierta, la nevera, o bien sencillamente los electrodomésticos menores, en ocasiones con hacer pequeños cambios, vas a poder sentir un enorme cambio. Conoce las propuestas que Haceb tiene para tu cocina.

Incluye en tu presupuesto un valor para imprevisibles, siempre y en toda circunstancia o bien prácticamente siempre y en toda circunstancia salen cosas que no se tenían pensadas produciendo más costos. Conque es mejor si dejas un una parte de tu dinero para ello.

Asegúrate que la compañía o bien persona que contrataste tenga los permisos y mecanismos convenientes para trabajar con determinado género de peligros semejantes como: alturas, con manipulación de energía, entre otras muchas.

Finalmente, recuerda que la iluminación natural, la distribución de los objetos, una circulación inteligente por las áreas de tu casa y el almacenaje, son ciertos criterios que debes tomar en consideración en el momento de tomar las resoluciones para ese cambio que buscas darle a tu hogar.

En Haceb deseamos conocer tus creencias, y ¿qué tienes presente en el momento de una rehabilitación? Cuéntanos.