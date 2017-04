Arnold Schwarzenegger no estará en la nueva película de Predator (y tiene una buena razón)

Hay una nueva película de Predator en desarrollo, pero si esperabas ver de nuevo a Dutch, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger, te quedarás con las ganas. El exgobernador, campeón mundial de culturismo y actor no participará en la película porque no le gusta el guión.

El primer material promocional de The Predator dice: Nunca lo verás venir (You’ll never see it… Read more

En una entrevista con Yahoo! Movies el siete veces ganador de la competición Mister Olympia aclaró que los productores y el director de la película le hicieron una oferta, pero la rechazó porque no le gustó la historia ni su personaje.

“Sí, ellos me preguntaron pero no me gustó lo que me ofrecieron. Así que no lo haré, no. La única forma sería que lo reescribieran o me dieran un papel más significativo.”