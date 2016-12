Atención: Denuncian estafas con planes de auto 0 KM

SALTA.- El sueño de acceder al cero kilómetro parece en muchos casos inalcanzable, sin embargo, estas falsas “agencias amigas”, o lo que es peor, otros que actúan en su nombre, están dispuestos a hacerlo posible con promociones irresistibles. Solo que…terminan no siendo tan irresistibles cuando llegan las boletas y el monto a pagar es el mismo que el de un plan fiat de mercado. Sobre el tema El Intransigente dialogó con el abogado Federico Vanni.

Cómo funcionan estos planes

Vamos con el primer ejemplo, VW se caracteriza por tener planes con entrega pactada en la cuota 12 algunas promociones hasta en la cuota 10 o los que se llaman planes 100 por ciento financiado donde no hay entrega pactada, sino que solo se puede adquirir por licitación (ganándola por supuesto).

El vendedor, que se identifica como representante de Car One, como en la pagina de Mercado libre, ofrece “señar” un plan mas o menos por un monto que oscila en 1000 a 1500 pesos pagaderos hasta 3 cuotas.

Por supuesto una persona que no tiene los ingresos suficientes para comprar un auto de contado sin dudarlo y confiando sobre todo en la seriedad de una empresa como Car One, que es una de las empresas mas importantes en venta de auto en el país.

Una vez hecha la seña, tiene que esperar a que se termine de llenar el grupo que se exige para este tipo de planes y recién ahí envían la segunda cuota en donde de acuerdo a las promesas del vendedor y de la pagina adjudicarían el vehículo entregando los 10 mil. La confección del grupo de personas para iniciar el plan es un procedimiento normal y habitual en los planes de autos.

El contrato

Al recibir el contrato podrá observar que el mismo es un contrato de adhesión, esto quiero decir que está predefinido y solo al consumidor le queda firmarlo o desecharlo sin posibilidad de modificación alguna. El contrato es absolutamente legítimo, y es un contrato de fábrica, en este caso del ejemplo sería VW quien envía el contrato.

El mismo que tiene dos clausulas importantes, una que dice a partir de la cuota dos ud. podrá licitar por el auto, pero no dice nada de una entrega pactada, es decir nos mandan un plan 100 por ciento financiado como yo les dije arriba. Y otra clausula dice que tiene un tiempo de hasta 30 días de firmado el contrato (algunos dicen 60) para rescindir el mismo y se le devuelve el dinero.

Ante la primer anomalía respecto a la entrega y contactado el supuesto vendedor él utiliza medidas engañosas para persuadir al comprador, por ej. en el caso que relata Vanni sabiendo su proceder, buscó los argumentos legales para que sepan que trataban con alguien con conocimiento en la materia y le dijo después de varios procedimientos engañosos que no tuvieron éxito lo siguiente: “Ud. tiene un plan. Abonando la segunda cuota, si nos da 10 mil pesos, nosotros le damos otro plan ya adjudicado y nos quedamos con el suyo, por eso es que no sale en su contrato” asegura y ahí es donde empieza a jugar con el respaldo de Carone y dice por ej. “si no quiere este plan ud tiene 24 mil?? asi le ofrezco otro adjudicado”, tentador ¿no?.

Ya convencidos en que esta no es una estafa, esperamos la segunda cuota donde debemos hacer entrega de los 10 mil pesos, al momento de hacerlo vemos que el procedimiento es de una simple licitación donde créanme con ese monto es casi imposible ganar mas aun en la segunda cuota.

Cuando vemos que perdemos y empezamos a sentirnos estafados llamamos, en ese momento ya no nos atienden el teléfono, o nos desconocen, o nos cortan, y vamos al contrato a intentar rescindir y vemos que por clausula no podemos porque ya pasaron los 30 días que se estipulaban en la misma.

En conclusión nos encontramos en un plan 100 por ciento financiado que por supuesto no queríamos entrar, y debemos pagar mes a mes la cuota del mismo y esperar ganar una licitación o esperar 84 meses para tener el auto, o desistimos del dinero puesto y en ambos casos resultamos estafados de acuerdo al art 172 de CP.

La empresa Car One finalmente termina atendiendo los reclamos de los estafados cuando estos ya se encuentran en camino oficial de adquirir el automóvil por las vías usuales que son las de licitación y financiación. Todo como clientes de la empresa, que puede o no desconocer el accionar desleal de estos supuestos vendedores, que de todas maneras tienen vínculo real con la empresa, aunque no el engaño, tal como indica el testimonio que mostramos a continuación:

“Necesitaba un auto y entré como un tonto”

“Hola, yo de nuevo, les comento mi historia, hace un año y ocho meses desesperado por tener un buen auto sin que se me rompa, empece a buscar por internet una consecionaria hasta que me encontre con car one de tortuguitas, inocentemente con el chamuyo del vendedor entre como tonto me ofrecio un palio 1.4 pack top 3p, el vendedor me decia que con $10000 lo tenia en un mes por que era un plan 100%.

Yo re emocion vendi mi 405 que tenia y me quede a pata, pague la primera cuota, todo bien, pasaron tres meses y nunca me llegaba la cuota 2, a todo esto me habia llamado una mina del plan fiat mobi diciendome que el plan 100% no existia y me anulo el plan, me comunico con el cesar el vendedor y me pedi disculpa que la mina era nueva y que me quede tranqui que me va a llegar la cuota,

Pasaron cinco meses y yo a pata y ya me quedaba $10000 de la venta del auto, llamo a cesar y me dice que esta todo bien que ya va a llegar la cuota 2 que licite, que con diez lucas lo gano seguro, a todo esto me calente mande a todos a la Mi”#%&, y me compre un escort 89, me fui de vacaciones y cuando vuelvo me llego una carta de bienvenida y la boleta para pagar la cuota 2, segui pagando hasta la cuota 17, a todo esto yo licitaba por mail, de bronca licitaba con 5000 pesos jajaja nunca lo iba a sacar, en junio licito con 6000 pesos, a los cinco dias me llaman, diciendome que lo gane jaja no lo podia creer, ese mes salio uno por sorteo uno con 17000 lucas y el mio con 6000, corriendo me fui al banco, saco un prestamo no podia perder esa oportunidad y lo deposito en el Galicia.

Llamo a cesar y me dicen que renuncio, y me trasladaron a car one de capital, y una asesora nueva, me hace una entrevista en la agencia, me dice todo lo que tengo que presentar, todooo lo que tenia que pagar, que me quise matar, un garante certificado laboral etc, etc y etc, para cambiar de modelo me pedia un garante que cobre 7500 pesos y como no lo tenia me quede con el que venia pagando, esto es en junio” (Redacción El Intransigente)

