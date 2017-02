Cuáles son los modelos que entran en el plan de autos

El programa oficial Pro.Cre.Auto, lanzado por la presidenta Cristina Fernández y la ministra de Industria Débora Giorgi en Casa de Gobierno, otorga créditos para la compra de coches cero kilómetro, con financiamiento del Banco Nación, a 60 meses y por hasta el 90% del valor del vehículo. El tope para el préstamo es de 120 mil pesos, a una tasa anual de entre el 17% y el 19%.

Los planes adjudicados reducen, entre el 3 y el 13 por ciento, los precios de 26 modelos de todas las terminales fabricantes de autos adjudicados radicadas en el país. Los planes de ahorro adjudicados estarán vigentes entre el 24 de junio y el 24 de septiembre.

El crédito se podrá tomar a través del Banco Nación (a una tasa anual del 17% para clientes de la entidad y del 19% para no clientes).

Las ventajes del plan consisten en que se puede realizar un pago inicial pequeño, las cuotas son de hasta menos de la mitad de los valores actuales de mercado y con un plazo mayor (a cinco años).

La iniciativa cubre el 28% del mercado de autos nacionales y alcanza a vehículos económicos (de entre 100.000 y 135.000 pesos), medianos (de 150.000 a $ 190.000) y de trabajo y alta gama (de entre 220.000 y $ 290.000).

Así, el Estado Nacional dispone de una nueva herramienta para profundizar el desarrollo de un sector que, entre 2003 y 2013, registró un crecimiento histórico, tanto en producción, que pasó de 169.000 unidades a 791.000; como en exportación, de 108.000 a 449.000, y en patentamientos, de 143.000 en 2003 a 956.000 unidades patentadas en 2013.

Modelos incluidos en el programa

Las ocho terminales que bajaron el precio de modelos que se fabrican en el país son General Motors, Volkswagen, PSA (Peugeot-Citroën), Renault, Toyota, Ford, Honda y Fiat.

Los modelos incluidos son:

GM: Classic a $105.900 y Agile a $124.800 (bajó un 7%).

VW: Suran Trendline 1.6 a $160.454 y Highline 1.6 a $165.091 y la pick up Amarok 2.0 TDI CS SK 140 CV a $224.570 (los tres un 5% menos).

PSA: Peugeot 207 Compact Allure 1.4 5P a 131.316 (7% menos), 308 Active N a 174.558 (6 % menos), Partner Presence AA 1.4 a $119.040 (7% menos), Citröen C4 5p 1.6i a 169.265 (3% menos), C4 Lounge 1.6 a $222.300 (5% menos) y Berlingo Multispace 92 a 185.535 (7% menos).

Renault: Clio Mío 3p Pack Look a $93.900 (10% menos), Clio Mío 3p Confort a $97.500, Clio Mío 3p Confort Plus a $101.600, Clio Mío 5p Confort a $102.700, Clio Mío 5p Confort Plus a $ 106.500 (todos estos un 9% menos) y Kangoo Furgon Generique 1.6 a $98.500 (10% menos).