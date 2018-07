Cuidados, limpieza y mantenimiento de tu impresora.

Si tienes una impresora nueva, ten en cuenta que su duración depende de su mantenimiento y cuidado. Sobre todo en el hogar es muy normal que las impresoras no se empleen a lo largo de prolongados periodos de tiempo, y después, un buen día, pretendemos que funcionen sin inconvenientes. Estas máquinas necesitan ser cuidadas y tener un mantenimiento periódico para conseguir que siempre esté en perfectas condiciones. Te vamos a dar unos consejos a fin de que realices este mantenimiento.

Consejos Generales de mantenimiento.

No la pongas al lado de estufas, calefacctores o cualquier ambiente muy cálido, esto acelerará el secado de tinta y de los cabezales. Ten cuidado de no obstruir los ventiladores o salidas de calor de tu impresora.

Manten la impresora libre de polvo, cúbrela con un protector cuando no se use, sobre todo en aquellos ambientes donde se genere mucha polvo o bien grasa como talleres, cocinas de restaurantes, etc. estos restos pueden obstruir los mecanismos de la impresora.

Airea el papel separándolo antes de ponerlo en la bandeja, esto evitara atascamientos. Nunca forzar la salida de papel tirando de él, podría dañar los rodillos de la impresora. Tampoco debes emplear o bien reutilizar papel con polvo, arrugado, con cortes, grapado, etcétera

Los consumibles compatibles o reciclados son una buena opción, con ello puedes obtener un gran ahorro y además de esto contribuirás a cuidar el medioambiente. Cuando sustituyas los cartuchos no fuerces nunca los soportes ni los cierres ni toque partes sensibles de su interior.

No toques jamás las partes internas de tu impresora, como tarjetas electrónicas, fusor, cabezales, etc., podrías dañar tu impresora. Las limpiezas internas han de ser efectuadas por profesionales.

Uno de los consejos más esencial es que debes imprimir algo cada cierto tiempo (una o bien dos veces a la semana), con independencia del género de impresora que tengas, con esto evitarás el secado de la tinta y/o de los cabezales así como el bloqueo de componentes del aparato por falta de empleo.

Impesoras matriciales.

Esta clase de impresoras día tras día se usan día a día menos mas hay usuarios a los que este sistema le puede ser realmente recomendable. En ese tipo de máquinas debemos prestar una singular atención al mantenimiento de:

El rodillo es muy afín a las máquinas de escribir, transcurrido un tiempo amontona tinta, polvo, y otros residuos e incluso llega a perder adherencia, lo que provoca atascamientos de papel y fallos en la impresión.

El carro de tracción es recomendable adecentar periódicamente el carro de tracción con aire a presión, puesto que el papel continuo que usa esta clase de impresoras acostumbra a dejar bastantes residuos.

El cabezal se puede limpiar con un harapo que no suelte pelusas humectado en alcohol puro (jamás colonias, limpia cristales…), frotando suavemente hasta que desaparezca la tinta y secándolo después.

La guía metálica sobre la que se desplaza el cabezal de impresión debe estar siempre engrasada, podemos eludir que se reseque aplicando en ocasiones una grasa fina con base de grafito, jamás otro género de aceites que pueden resecarse y atascar más tarde en la guía.

Impesoras de inyección.

Como ya te dije una de las recomendaciones más esenciales para el cuidado de cualquier impresora es USARLA, pero para la inyección de tinta, es esencial para eludir el secado de los cartuchos y la obstrucción de los cabezales. Estas impresoras se estropean más por la falta de empleo que por usarlas .

Los cabezales deben sostenerse limpios, si no se usan de manera regular se obstruyen por la cristalización de la tinta. Debe imprimirse cuando menos una o bien un par de veces a la semana, tanto con el cartucho negro como con los de color.

Las impresoras traen un software específico para realizar la limpieza de cabezales y el alineado de los mismos periódicamente ya sea desde el propio periférico o bien desde el menú de impresión del sistema operativo de nuestro Pc/Mac. Si con este procedimiento no funciona, deberemos abrir la impresora y limpiar los cabezales o en aquellos casos en que el cabezal esté en el cartucho, retirarlos y proceder a su limpieza con agua y un paño limpio, o llevarlo a un técnico que efectuará una limpieza más exhaustiva.

La cabeza de impresión se desliza sobre una varilla metálica, que requiere cuidados. Debemos evitar que en esta se acumule suciedad y que se reseque. No usar la impresora, puede provocar tanto sequedad como oxido en la varilla. Podemos aplicar aire a presión para retirar el polvo, y adecentar la varilla con un harapo seco, entonces aplicar grasa con base de grafito.

Impesoras láser.

La impresora laser las que menos mantenimiento requieren, pero este es más bastante difícil de efectuar si no te ves capaz lo mejor que que la lleves a un técnico especialista. Debemos tener en cuenta los consejos básicos acá indicados para todo tipo de impresoras, mas además apuntar que en esta clase de periféricos la limpieza es fundamental, ya que si el láser y las lentes se ensucian provocarán una impresión clara y “sucia” que nos haría meditar que el tóner está agotado o bien funciona mal. Aparte de la limpieza del ambiente de trabajo, el funcionamiento normal de la impresora va manchando esta con el polvo de tóner que va soltando el consumible. Por este motivo es recomendable una limpieza periódica de la impresora.

Desenchufa la impresora aproximadamente 40 minutos a fin de que esté fría ya antes de iniciar la limpieza.

Retira la bandeja de papel y los consumibles del interior de la impresora, de forma cuidadosa de no inclinar o agitar el cartucho de tóner, lo que podría dar lugar a fugas de polvo de tóner.

Con la ayuda de un aspirador y una brocha, vamos a limpiar del interior toda la suciedad.

Más tarde, sin ejercer presión, con un paño humedecido en alcohol limpiaremos los contactos eléctricos y el rodillo de goma que recoge el papel. Es importante la limpieza de este rodillo, en tanto que si está sucio puede provocar atascos o bien manchas negras en el papel