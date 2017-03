Fiebre de Pokémon Go cede pero empresas online siguen facturando

Pese a que la locura inicial por Pokémon Go está cediendo, las compañías que venden merchandising relacionado con el juego de realidad aumentada siguen beneficiándose.

Las ventas estadounidenses online de merchandising de marca Pokémon aumentaron 105% interanual en julio, de acuerdo con el Índice Digital Price de Adobe, que sigue las ventas de dos tercios de las compañías del Fortune 50. Los productos de la marca comprenden juguetes y productos electrónicos como videojuegos, además de camisetas, gorras y otras prendas.

Los artículos que se venden bien online a menudo también tienen éxito en los comercios, dijo Jaimee Minney, vicepresidente de marketing y comunicaciones de Slice Intelligence, que realiza un seguimiento del comercio digital. Party City Holdco Inc., Hasbro Inc., Scholastic Corp., GameStop Corp. y Build-A-Bear Workshop Inc. son algunas de las compañías que tienen licencias para vender merchandising para empresas o regalos empresariales de Pokémon en los EE.UU., de acuerdo con los datos que reunió Bloomberg.

Si el interés de los consumidores en la marca de veinte años de antigüedad hoy resucitada se mantiene, el incremento de las ventas podría prolongarse desde el regreso de las vacaciones escolares hasta la temporada de las fiestas de fin de año, una buena noticia para comerciantes que vienen padeciendo ventas flojas.

“Los minoristas seguramente verán que estas tendencias se difunden por el mercado, y el espacio online es un lugar que pueden aprovechar”, dijo Minney.

El juego –emprendimiento de Pokémon Co., Nintendo Co. y Niantic Inc., una escisión de Google- desató un fenómeno mundial después de su lanzamiento el 6 de julio. Los usuarios de smartphones descargaron una aplicación gratuita que los llevó a distintos lugares, o Pokeparadas, para atrapar criaturas llamadas Pokemones. Los jugadores se abstrajeron tanto en la búsqueda que algunos usuarios tropezaron con cadáveres, sufrieron asaltos a punta de pistola o cayeron a un barranco (esas personas sobrevivieron). A pocos días de su lanzamiento, era la aplicación con más descargas, tanto en teléfonos Apple como en Android, en los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda.

El CEO de GameStop Julian Raines declaró el mes pasado en una entrevista que más de 400 tiendas de la compañía eran Pokeparadas y que las ventas habían aumentado 100% en esos comercios.

Si bien no hay cifras exactas sobre las ventas en locales, Ansony Morales, subgerente de Build-A-Bear en Fairfax, Virginia, dijo que más clientes piden merchandising relacionado con Pokémon. Build-A-Bear, que permite a los clientes crear sus propios animales de peluche, empezó a ofrecer el muñeco de Pikachu después de que la empresa se asoció con Pokémon Co. en octubre.

“Parece que volvieron los 90”, dijo Morales, que tiene 22 años. “Acabamos de recibir en la tienda a un grupo de chicos que tenían muchos muñecos de Pikachu y jugaban y hablaban con la vocecita de Pikachu”.

Pokémon Co. dijo que planea llevar más juegos al mercado este año. El lanzamiento de videojuegos como Pokémon Sun y Pokémon Moon tendrá lugar en noviembre.

Eso llegará justo a tiempo para la época de las fiestas, una prueba para los minoristas, dijo Minney, para ver si Pokémon Go aguanta.