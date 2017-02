Ford Expedition 2015

Un vehículo como este no puede más que imponer: es muy alto, bastante ancho y largo. No es un SUV diseñado para la ciudad, donde encontrar un lugar para estacionarse costará mucho trabajo y maniobrar en el tráfico no será sencillo.

Su nombre lo dice todo: Expedition. Así pues, lo caminos que mejor domina este Ford son los que están lejos de las grandes urbes, hablamos de carreteras, algunos trayectos off-road gracias a cubiertas michelin o cubiertas fate y autopistas gracias a cubiertas pirelli… Y mientras más largos, mejor. Sí, porque viajar dentro de este SUV es realmente cómodo, incluso para quienes lo hacen en la tercera fila de asientos, donde el espacio es lo suficientemente amplio como para que una persona que mida 1.80 metros de estatura (como yo) pueda sentarse perfectamente (sin que la cabeza toque el toldo ni las rodillas los asientos de a segunda fila).

De acuerdo con Ford, hay cambios importantes en tres rubros principales en el modelo 2015: desempeño, tecnología y diseño.

¿Qué hay de nuevo en el diseño?

Primero hay que entender que el modelo 2015 de Expedition no representa un cambio de generación, así que la evolución no es radical. De hecho, en donde más se nota el cambio de diseño es en la parte frontal de la camioneta, ahí encontramos un juego de luces renovado (menos cuadrado y más moderno) y en la parrilla, que ahora es cromada. También cambiaron los rines y algunos detalles cromados alrededor del vehículo.

Adentro, el diseño del tablero también cambió, pues ahora se incluyó el sistema My Ford Touch, que está una pantalla táctil a color de ocho pulgadas. En general, los materiales del interior son buenos: encontramos asientos de piel eléctricos que son cómodos, sin embargo, parte de los acabados del tablero y algunas zonas de la consola central incluyen plásticos muy rígidos que no se sienten de la mejor calidad. Éste es, sin duda, uno de los puntos a mejorar en los futuros modelos de Expedition.

Bendita tecnología

Como lo mencioné, Ford incluyó ya en este SUV el sistema My Ford Touch, que engloba de forma muy útil todo lo que tiene que ver con entretenimiento, como el sonido del coche, con lo que tiene que ver con información, como el GPS, el sistema manos libres para el teléfono y el aire acondicionado. Es un sistema que ya hemos revisado a fondo y puedes ver un tutorial sobre todo lo que puedes hacer con el al dar clic aquí.

Cuando se tiene una camioneta como esta es porque no se viajará solo y, en la mayoría de los casos, quienes viajan en los asientos de la segunda o tercera fila serán niños. Con eso en mente, Ford dispuso de un buen sistema de entretenimiento para ellos: en cada una de las cabeceras de los asientos delanteros hay una pantalla con reproductor independiente de DVD, puerto USB, una entrada RCA (como las que tenemos en las televisiones, con los cables blanco y rojo para audio, y amarillo para video) y sus respectivas salidas de audio de 3.5mm para audífonos. Adicional, Expedition tiene una salida de corriente de 150 voltios, en la que se puede conectar una consola de videojuedos o un reproductor adicional de DVD o Blu-ray.

La tecnología también está para facilitar el acceso a la Expedition, de tal forma que, cuando abres la puerta, los estribos bajan automáticamente para que puedas subir o bajar de forma sencilla y, cuando la cierras, éstos se esconden para que si pasas por algún terreno irregular no se maltraten. Por otro lado, estamos en una camioneta con tres filas de asientos, lo que quiere decir que cuando todas están habilitadas no queda mucho espacio disponible para la cajuela. Lo bueno es que con sólo presionar un par de botones, la tercera fila se esconde automáticamente.

Por supuesto, en un SUV de estas dimensiones son necesarios sensores de proximidad y cámara de reversa. Todos estos están presentes en Expedition 2015.

Finalmente, en el apartado de tecnología vale la pena mencionar que cuenta con funciones especiales dentro del panel de instrumentos, como una app para que guardes el tipo de remolque que tienes o un giroscopio que te permite ver los como se inclina la camioneta cuanto estás en caminos off-road.

El desempeño, su más importante mejora

Bajo el cofre, esta Expedition tiene un motor EcoBoost V6 de 3.5 litros que desarrolla 365 caballos de fuerza con 420 libras-pie de torque. Olvídense de un obsoleto V8 que consume litros y litros de gasolina; el nuevo motor es más eficiente, más potente y brinda una sensación más dinámica y emocionante de manejo gracias a que es Bi-Turbo.

Es muy importante entender que el hecho de que esta camioneta no tenga un gran motor de ocho cilindros no quiere decir que tiene un mal desempeño o que no es potente. Eso es de pasado, pues gracias a los avances tecnológicos en los motores y a sistemas turbo de nueva generación, éstos son más potentes, eficientes y tienen, en general, un mejor desempeño.