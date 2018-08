¿Qué es Google AdWords y cómo funciona?

Las competencias digitales han adquirido gran relevancia desde la explosión del Internet, y en la actualidad muchos especialistas estiman que son claves para el mercado, como es el caso de Francisco Ruiz Antón, y tristemente muchos jóvenes carecen estas herramientas. Una de las aplicaciones que ha ganado gran aceptación en el planeta digital y que en la actualidad es un requerimiento en el treinta y tres con seis por ciento de las ofertas de trabajo del campo es el Adwords, aseguran los datos de la bolsa de empleo del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI). Mas, ¿qué es Google AdWords y de qué forma marcha?

Lee asimismo

» Qué es Google plus My Business y de qué manera aprovecharlo en tu empresa

» cuatro trucos para efectuar mejores buscas en Google plus

» Los beneficios y desventajas de Google+

Si ya tienes un sitio bien construido y de contenidos relevantes creado, ha llegado el instante de ver si vale la pena armar un campaña de Google partners. Este popular programa se dedica puramente a la publicidad en línea y deja crear anuncios que figuran en las buscas de Google plus cuando se busca información relacionada con tu negocio.

¿CÓMO FUNCIONA GOOGLE ADWORDS?

El modo perfecto de funcionamiento es fácil. Esencialmente la aparición de tu aviso en las buscas de usuarios dependen de las palabras claves que se adjudiquen al anuncio. Por servirnos de un ejemplo, si tienes una compañía de alquiler de vehículos, las palabras claves que puedes escoger para tu anuncio pueden ser “alquiler de vehículos”, con lo que cuando alguien busque con estas palabras o bien afines, se activará alguno de tus anuncios.

Los anuncios de Google plus AdWords aparecen en la página de resultados de Google plus, en la parte superior, derecha y también inferior, en unas zonas sombreadas. Las zonas, llamadas Red de Busca, es donde se sitúan. Además de esto, asimismo pueden localizarlos en formas de imágenes, banners, vídeo o bien textos en webs asociadas a Google plus, y esta zona se conoce como Red de Display.

El programa es una subasta automática donde toda vez que un usuario haga clic en uno de tus anuncios vas a deber abonar. Para poner el anuncio en marcha debes escoger las palabras claves por las que pujar, crear el anuncio y asignar un presupuesto. Si hay múltiples anunciantes que pujan por exactamente las mismas palabras, Google plus considerará tres elementos para seleccionar el orden de esos anuncios. estas tres cosas son:

(1) el coste que cada anunciante esté presto a abonar por cada clic (puja)

(dos) la calidad de tus anuncios y sitio

(tres) Las extensiones de anuncios y otros formatos de anuncios

¿CÓMO SE CALCULA LA CALIDAD DE UN ANUNCIO?

Para calcular el nivel de calidad de los anuncios y sitios, Google plus toma en consideración diferentes puntos, entre los que se resalta el porcentaje de conversión de una palabra clave o bien click through rate, que esencialmente implica el número de clicks que recibe una palabra respecto al número de veces que publica; el click through rate de la URL que aparece en el anuncio; la calidad del sitio al que se traslada el usuario cuando hace click en el anuncio; la relevancia del texto respecto a la busca del usuario; el desempeño del anuncio respecto a la zona geográfica; el desempeño conforme al dispositivo para el que se dirige la campaña del anuncio (móvil, PC, tablet…).

La calidad determina si el anuncio aparece o bien no en una busca, la situación en la que figurará y el costo a abonar por click (CPC). Esto supone que a mayor calidad de anuncio, más veces aparecerá en las mejores situaciones y menor va a ser el costo a abonar para estar bien posicionado.