IDEAS DE MESAS DE BAR

¡Lo que se llevaba el bar en una casa entre los años 40 y ochenta! ¡No había una casa que no tuviese bar! O bien al menos, ese rinconcito donde acudir a llenarse la copa de whisky en momentos de máxima tensión… ¡de película! El caso es que hasta los muebles que se compraban en los noventa tenían su zona de mini bar para guardar las copas y las botellas y esto se pierde. ¡Y es una pena!

De ahí que, el día de hoy te traigo unas ideas a fin de que te montes tus mesas para bar tanto para dentro para fuera de casa, y poder así invitar a tus visitas a un buen mojito o una buena cerveza. ¡Allá van!

Montar un mini bar con tus manos es súper fácil. Como puedes ver no tiene mucha complicación. Elige el diseño que más te guste y personalízalo. Puedes ponerle hasta luces, un fregadero, unas hendiduras para poner las copas, … ponerle barniz o bien darle un toque de color, ponerle ruedas o no, etc. Lo que quieras puedes tenerlo con un tanto de imaginación y creatividad