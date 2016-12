Iguazú: consejos para el viajero gasolero con chicos

Un paréntesis para el clásico de clásicos que en las últimas vacaciones de invierno ostentó un número de visitas récord. Nada menos que un pico histórico de casi 12.000 seres humanos en un mismo día y lugar, y con un objetivo común: ver las Cataratas del Iguazú, el show más grande del litoral argentino.

Y allí estaban ellos (¡todos ellos!) transitando las pasarelas, intentando convertir la marcha de ritmo pan y queso en puro disfrute visual, experiencia sensorial memorable, de modo de establecer un puente con lo más exuberante de la naturaleza de Misiones: las copiosas caídas de agua traducidas al formato in-tensa-mente . Sentir el cuerpo, escuchar el andar del río Iguazú, descubrir coatíes, teñir las zapatillas con tierra roja y perfumarse, para siempre, de verde.

Que la experiencia sea plena es sencillo: basta ir, estar ahí y abrir los ojos. Pero para que sean unos días perfectos viene bien detallar algunos consejos útiles, en especial para el viajero sin auto y con chicos, que piensa contratar un paquete con excursiones incluidas y no quiere gastar de más.

Madrugón a la vista

“No, no, no. A ver si nos entendemos. ¡Me tomé unos días de vacaciones en el trabajo y no pienso levantarme en horario escolar como hago todos los días para llevar a los chicos a clase!” Se puede gritar o patalear consumada la situación, pero lo más sensato es averiguar los horarios de las excursiones antes de escuchar, en el tránsfer del aeropuerto al hotel, la dramática noticia de que al día siguiente te pasan a buscar a las 7.30.

Pero los operadores que organizan excursiones al alba tienen buenas razones para imponer esta decisión. El promedio anual de visitantes a las cataratas es de 4.000 personas por día. Una barbaridad que en temporada alta se puede duplicar. Si no se arranca temprano, las colas en el parque nacional pueden parecerse a las de cualquier parque de diversiones de alta convocatoria en un domingo soleado y con descuento.

Si bien ninguna fila demora realmente mucho (el mecanismo del parque está muy bien aceitado), el disfrute será mayor si se acortan algunos momentos: las colas para subir al trencito que lleva a las estaciones desde donde arrancan las pasarelas (Inferior, Superior y Garganta del Diablo), las filas que se arman para acceder a los miradores más taquilleros (en algunos balcones la demanda es insaciable); además, las filas indias para transitar las propias pasarelas (ciertos tramos son angostos y se camina lento, ¡pero por suerte acaba de ampliarse el Circuito Superior, con un nuevo retorno de mil metros!) y, lo más importante, las colas para ir al baño. ¡Ni hablar el de mujeres!

Acá, toda la información sobre el nuevo tramo de pasarela.

Por otro lado, sea verano o invierno, mientras más tarde vaya uno peor será el calor. El capricho de este año le regaló a los visitantes del receso invernal días de hasta 29 grados…

Entre líneas

Uno compra diferentes paquetes de viajes que enumera una serie de excursiones tentadoras y tal vez no se preocupa mucho por entender el qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Esto puede conllevar algunos malentendidos.

Por ejemplo, ciertos operadores (estimamos: sin querer queriendo) incluyen en los paquetes adquiridos la excursión a las cataratas del lado de Brasil. El propio guía, con los documentos de los pasajeros en mano, hace los trámites migratorios correspondientes, mientras uno, muy pancho, ya que ha madrugado por segundo día consecutivo, termina de dormir la noche en el bus de turno.

La información que el pasajero posee hasta ese momento es que los paquetes a cataratas incluyen la ida y la vuelta a Brasil y que en la ventanilla del predio deberá abonar el pase al parque (los adultos, 32,55 reales; chicos desde 2 años, 6,70 reales. Se puede pagar con cash o tarjeta).

Pero como el paseo se liquidará en una mañana, la agencia ofrece sumar una excursión por la tarde, también en Foz de Iguazú, un paseo que oscilará entre 150 y 200 pesos por persona, aclaran.

Supongamos que la excursión sea al Parque de las Aves, una experiencia magnífica y muy recomendable. El guía explica que, tras ver las cataratas del lado brasileño, los pasajeros serán llevados a almorzar a un restaurante económico (la excursión no incluye el costo de esa comida, de entre 150 y 200 pesos por cabeza) y que, tras hacer la digestión, serán llevados a ver, por fin, las aves exóticas. La excursión paga, se aclara también, no contempla la entrada a este segundo predio, que cuesta 34 reales para visitantes a partir de 8 años (ojo, sólo se abona en efectivo). Los pasajeros estarán volviendo a sus hoteles alrededor de las 17.

Pero, oh sorpresa, resulta que el Parque de las Aves está ¡precisamente enfrente de la boletería de las cataratas brasileñas! O sea que uno termina pagando poco menos de 200 pesos per cápita (cerca de 400 si se suma el almuerzo) por un “late retorno” que sólo incluye el traslado a un restaurante lejano y la vuelta al punto de inicio.

La buena noticia es que siempre es posible salirse del plan. Llevar una vianda, comer en algún puestito callejero (esta cronista vio un argentino ofreciendo empanaditas calientes) o también dentro de los parques. Deglutido el picnic, se hará la visita por cuenta propia (cruzando la calle a pie) al encantador Parque das Aves.

Veamos la logística del retorno. Salvo que el guía de la agencia que opera la excursión tenga una mochila de buena voluntad y acepte que los autoexiliados de bolsillo chico se reincorporen al grupo para regresar al lado argentino, habrá que conseguir, claro está, un taxi: la vuelta a Iguazú cuesta entre 200 y 300 pesos argentinos, para tres o cuatro personas, según la onda del chofer.

¿Vianda o restaurante?

Sigamos la lógica del viajero gasolero que quiere evitar comer afuera todo el tiempo. Los hoteles están básicamente ubicados, o en el centro de Iguazú, o a un par de kilómetros, sobre la ruta 12.

Tanto quienes se hospeden en un complejo de cabañas y quieran equipar la heladera del bungalow como aquellos que duerman en un clásico cuarto de hotel y planeen armarse unos sandwichitos deben tener en cuenta que si el hotel está en la ruta, conseguir comida puede parecer, a primeras, complicado.

Al menos esto es lo que quizás responda el conserje: que no hay mercados recomendables cerca y que, a toda hora, se puede aprovechar el restaurante del hotel.

¡Pero a no bajar los brazos! Sería muy raro que en las inmediaciones de la ruta más importante de la zona no hubiera algún barrio con almacenes bien provistos de fruta, verdura, fiambre, quesos, pan y bebidas. Hay que ser observador y saber preguntar. Desde ya, no faltan opciones en el centro de Iguazú.

Tampoco en las cataratas, dentro del parque: hay rincones para montar un picnic, locales de comidas rápidas (empanadas y sándwhiches no muy caros), cafés, helados y el completo menú buffet del restaurante La Selva, ideal para saciar el apetito verdulero, carnívoro o de pastas caseras, tras la caminata.

Otro punto relevante es el agua. Conviene consultar con antelación si el hotel aconseja o no beber de la canilla. La experiencia de que a) el staff del hotel desaliente cocinar o ingerir esta agua que, aclaran, “es potable pero no hace bien a quien no está acostumbrado”, b) sea notoria la falta de dispensers de cortesía, y c) que el medio litro de agua cotice –tipo kiosco de aeropuerto– entre los 20 y 30 pesos, no, no es agradable. Para pasar tres o cuatro días con chicos lo ideal será comprar pesados botellones de agua mineral, ¡siempre que se detecte un almacén a la vista!

Digan whisky

¡Pero no todo el tiempo, por favor! Ocurre esto: una de las experiencias más impresionantes que ofrecen las Cataratas del Iguazú es la posibilidad de hacer un paseo optativo, del lado argentino, bajo la luz de la luna llena, es decir, en alguna de las tres jornadas alrededor de la fase mensual del plenilunio.

Uno, que ha hecho un esfuerzo enorme para encarar este viaje y lo ha hecho coincidir con este momento elegido del mes, la luna llena. Uno, que ha pagado por este paseo por fuera del paquete general. Uno, que se ha enyoguizado para sentir la noche, oír su silencio, comprender de a poco los sonidos leves que brotan de la selva, sentir el perfume fresco, convertirse en topo y entender la rugosidad del río Iguazú sin otra luz que la de la luna… Uno, dispuesto a entregar el cuerpo a la garganta del diablo para que haga lo que quiera con su alma, se la pasará lidiando con un infaltable grupo de “terroristas” que, a pesar de la solicitud de cordura de los empleados del parque, boicotean el momento zen con sus bombardeantes flashes digitales.

A ellos, una opinión humilde: no hay nada, absolutamente nada (aparte de nuestras propias caras), que pueda fotografiarse con flash en este espacio abierto y en plena oscuridad. Y además, las fotos flasheras de la selva nocturna ¿no lucen frías y sin gracia?

Iguazú dice que la belleza está en otra parte. Es un puente. Y une el paisaje con la mirada.