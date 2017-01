Cómo y por qué la industria de herramientas de SEO debe desarrollar estándares técnicos

El espacio de la tecnología en posicionamiento web SEO podría beneficiarse enormemente del establecimiento de normas técnicas. La implementación de las propias especificaciones de Google es inconsistente dentro de nuestras herramientas y puede llevar a los SEO menos experimentados a creer que sus sitios están en mejor forma de lo que son.

De la misma manera que el W3C se reunió alrededor de la definición de estándares de protocolo en 1994 y las prácticas de codificación estandarizadas de Web Standards Project (WaSP) en 1998, es nuestro turno de abotonar nuestro software y prepararnos para lo que viene.

Deténgame si has oído esto. El 4 de diciembre, recibí un correo electrónico de DeepCrawl diciéndome que mi cuenta estaba sin créditos. Eso no tiene sentido, sin embargo, porque mi ciclo de facturación había reiniciado unos días antes – y, francamente, no hemos utilizado realmente la herramienta desde octubre, como se puede ver en la captura de pantalla a continuación. Todavía debería tener un millón de créditos.

Iniciando sesión, recordé cuánto prefiero otras herramientas ahora. Teniendo en cuenta los avances que competidores como On-Page.org y Botify han hecho en los últimos meses, me he encontrado molesto con mi suscripción actual.

La única razón por la que todavía tengo una cuenta es porque los datos históricos del cliente están bloqueados en la plataforma. Claro, usted puede exportar una variedad de. CVS, pero entonces qué? No hay manera fácil de mover mis datos históricos de Deep Crawl a On-Page o Botify.

Eso es porque la industria de herramientas de posicionamiento SEO no tiene estándares técnicos. Cada herramienta tiene un enfoque completamente diferente de cómo y lo que rastrean, así como la forma en que los datos se almacenan y, en última instancia, se exportan.

Como profesionales de SEO, mucho de lo que hacemos es normalizar esos datos a través de estas fuentes dispares antes de que podamos llegar a la carne de nuestros análisis. (Es decir, a menos que tome todo lo que las herramientas le muestran a su valor nominal). Uno podría contrarrestar que muchas otras disciplinas requieren que usted haga lo mismo, como la investigación de mercado, pero entonces estaría ignorando el hecho de que estos son todos diferentes Herramientas de almacenamiento de los mismos datos de diferentes maneras.

En lo que respecta a la migración entre plataformas, sólo los proveedores de nivel empresarial, como Searchmetrics, Linkdex, SEOClarity, Conductor y BrightEdge, tienen sistemas instalados para la migración entre ellos. Esto, sin embargo, todavía requiere importaciones de datos personalizadas para que esto suceda.

Los precedentes para los estándares web

Cada industria tiene algún tipo de organismo sin fines de lucro que establece el estándar. Específicos para la web, tenemos cinco principales órganos de gobierno:

World Wide Web Consortium (W3C) – Definen el estándar web abierto y son responsables de protocolos como HTTP y la normalización de HTML, CSS y JavaScript.

Organización Internacional de Normalización (ISO) – A pesar de que no parecen entender cómo funcionan las siglas, la ISO ha definido siete especificaciones para varios componentes de la web.

El Consorcio Unicode – Desarrollan los estándares de codificación de caracteres para Unicode para asegurar la computabilidad a nivel internacional.

El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) – Ellos definen los estándares tecnológicos para el conjunto de protocolos de Internet y desde entonces han tomado el estándar HTTP del W3C.

Asociación Europea para Estandarizar los Sistemas de Información y Comunicación (ECMA) – Definieron la versión canónica de JavaScript. Antes de la existencia de la ECMA, había cinco versiones diferentes de JavaScript basadas en la implementación dentro de cada navegador.

Sin embargo, no existe un cuerpo de gobierno para el software de SEO de esa manera. Esto significa que las herramientas de SEO son esencialmente el Internet Explorer de la tecnología de marketing, decidir qué normas y características que van a apoyar y no – al parecer, a veces, sin tener en cuenta para el paisaje más grande. Áspero, pero cierto.

Si investiga ciertas herramientas, encontrará que a menudo no consideran escenarios para los cuales Google ha emitido pautas claras. Por lo tanto, estas herramientas pueden no proporcionar una imagen completa de por qué el sitio está (o no) realizando.