¿Los quemadores de grasa son efectivos?

Es decir, tomarse algo y ya solucionado el problema de la obesidad… Pero todos sabemos que no es así… Por eso la nutricionista Kathryn Von Saalfeld nos asesora en los famosos quemadores de grasa y si pueden hacer realmente una diferencia en el control de peso.

¿Qué es un “quemador de grasa”?

Un “quemador de grasa” es básicamente un producto que trae una mezcla de ingredientes, llamados “termogénicos”, ya que en teoría favorecen la aceleración del metabolismo. Adicionalmente algunos pueden incluir ingredientes que pueden ayudar a suprimir el apetito o disminuir la absorción de carbohidratos o grasas.

Antes de tomar una decisión sobre estos productos, es importante darle una mirada más de cerca a los principales ingredientes de estas fórmulas.

¿Cuáles son los ingredientes quemadores más populares?

Fuentes de Cafeína

La cafeína es una trimetilxantina, y se encuentra en varias fuentes. No necesariamente se lista en los ingredientes como cafeína en sí, usualmente se incluyen hierbas que son fuente de la cafeína, las más populares son Guaraná (Paullina Cupana), Yerba Maté, Kola Nut (Nuez de Kola), y Té Verde.

La cafeína es el suplemento más popular por su efecto estimulante, el cual puede ejercer de varias formas:

•Estimula el sistema nervioso central, lo que favorece la estimulación mental y la liberación de adrenalina

•Favorece la movilización de ácidos grasos. En estudios se ha demostrado que puede favorecer el proceso de movilización de grasas hasta en un 3 – 16%

•Facilita la liberación de calcio hacia las células musculares, donde participa en la contracción muscular.

•En estudios se ha encontrado que puede aumentar la tasa de metabolismo basal hasta en un 7%, esto tiene un efecto moderado en la perdida de peso, significa que puede favorecer a que se pierda un 7% de peso más a lo que se perdería usualmente con dieta y ejercicio. Por supuesto, este efecto será significativo cuando se adjunta a una dieta y ejercicio.

•Ha demostrado ser efectiva en favorecer el rendimiento deportivo en eventos de resistencia cardiovascular (natación, ciclismo, carrera, etc.). Para esto se recomienda el consumo de 3 a 6 mg de cafeína por kg de peso una hora antes del evento. Por lo tanto, para una persona de unos 70 kg debería consumir unas 210 a 420 mg de cafeína, lo que se obtiene con 2 a 4 tazas de café.

•La dosis que se ha encontrado efectiva en el control de peso, es de aproximadamente 500 mg de cafeína por día.

Con la cafeína se debe considerar que es una sustancia adictiva, por lo que se puede desarrollar un efecto de tolerancia con el tiempo. Por lo tanto, un consumidor regular de café no puede esperar los mismos resultados, ya que requeriría cantidades mucho mayores para observar un efecto importante.

Té verde

El siguiente famoso ingrediente en es el extracto de té verde. Al igual que el té negro y el té oolong, viene de la planta Camellia sinensis, pero a diferencia de las otras variedades sus hojas no se fermentan antes de secarse. La mayoría de los tés son ricos en polifenoles, estos son sustancias que tienen propiedades antioxidantes y antivirales. El té verde por el proceso que pasa, es rico en una especie de polifenoles llamados “catequinas”. Estas sustancias han demostrado propiedades antinflamatorias y anticancerígenos, pero recientemente también se ha encontrado que pueden jugar un papel importante estimulando el metabolismo, disminuyendo la acumulación de grasa, y disminuyendo los niveles de colesterol.

En un estudio publicado en 1999 en el American Journal of Clinical Nutrition, se estudió el efecto de un extracto de té verde que contenía 50 mg de cafeína y 90 mg de EGCG, su polifenol más importante, con una cápsula que contenía 50 mg de cafeína y otra placebo. Los participantes del estudio consumieron las cápsulas 3 veces al día.

El extracto de té verde aumentó la quema de calorías en un 3.5% en comparación con el placebo y en un 2.8% en relación con la cafeína, lo cual indica que el efecto del té verde es mediado en parte por sus polifenoles, y no solo la cafeína. Asimismo, se encontró que lo que más contribuyó al mayor gasto energético, fue un aumento en la oxidación de grasa, esto significa, que no solo aumenta la cantidad de calorías que quema el cuerpo por día, sino que la fuente para la quema de estas calorías es de grasa principalmente.

Nuevos estudios han confirmado que el té verde no solo ayuda a quemar más calorías, sino que favorece la reducción de grasa corporal y también ayuda a proteger el corazón, ya que disminuye los niveles de colesterol LDL (“malo”).

Pero cuidado… Primero que todo, es importante aclarar que si bien el té verde puede “ayudar” a facilitar la perdida de peso, no es un píldora mágica, por lo que no se debe tomar como la última solución milagrosa para el control de peso. En los estudios en que se ha utilizado, se combina con una dieta adecuada, por lo tanto será efectivo siempre que vaya de la mano con un plan de alimentación balanceado y ejercicio regular.

Segundo, debe poner mucha atención a la cantidad que se ha encontrado efectiva. Según los estudios, lo que se ha observado efectivo es una dosis de un extracto que aporte al menos 270 mg de su polifenol más potente EGCG junto con unos 150 mg de cafeína. Los famosos quemadores muy pocas veces llegan a estas cantidades, por lo tanto el hecho de que contenga té verde no implican su efectividad.

Synephrine (“Citrus Aurantium”)

Desde que se prohibió el uso de la famosa efedra muchos quemadores de grasa han sustituido este compuesto por la Sinefrina (Synephrine en Inglés), ya que es químicamente muy similar a la efedra. Es el principal componente activo de una fruta llamada Citrus aurantium, que también se conoce como zhi shi (en la mediciona tradicional China), o como naranja amarga (bitter orange).

Sus principales compuestos químicos son alkaloides que actuan estimulando el metabolismo y la quema de grasa. Adicionalmente, los extractos de Citrus aurantium contienen tiramina y octapamina, compuestos que se han relacionado al control del apetito. Aunque es químicamente similar a la efedra, no ha demostrado tener los efectos cardiovasculares adversos asociados a ésta (como elevación de la frecuencia cardiaca, presión, arterial, etc.) Sin embargo, aun no hay suficiente evidencia científica que compruebe su efectividad o seguridad.

Además, en estudios animales tanto la Sinefrina como el extracto de Citrus aurantium han demostrado elevar la presión arterial. Por lo tanto, aun no se puede recomendar su uso para el control de peso o se puede afirmar que realmente es seguro. También se ha encontrado que puede producir indigestión y úlcera gástrica

¿Cuáles serían otros ingredientes no termogénicos?

Ácido Hidroxicítrico (Garcinia Cambogia)

Este suplemento es famoso por su capacidad de suprimir la síntesis de grasa a partir del exceso de carbohidratos consumidos y suprimir el apetito. El ácido hidroxicítrico (HCA) es su compuesto activo. En general, la evidencia sobre este suplemento aun no es concluyente, por cada estudio que apoyan su eficacia, hay estudios también que han encontrado lo contrario.

Un estudio aleatorizado controlado (de los diseños más confiables) publicado en la Revista de la Asociación Americana de Medicina, no encontró beneficios de la Garcinia. Se evaluó el efecto de 12 semanas de suplementación con 3 gramos por día de un extracto con 50% de HCA (1500 mg de HCA por día) en pacientes con IMC promedio de 32. Entre las críticas que se le hace el estudio, esta en que los pacientes siguieron una dieta muy baja en calorías (1210 kcal) y alta en fibra, lo que pudo disminuir la absorción del HCA. Sin embargo, en defensa los autores manifiestan que querían probar el suplemento en las condiciones en que realmente una persona va a tratar de perder peso, reduciendo calorías y aumentando el consumo de fibra.

Esto sugiere que puede ser más efectivo para personas que tienen ciertos problemas en seguir su dieta, y tienden a abusar de los carbohidratos, ya que uno de sus efectos es disminuir la acumulación de grasa a partir del exceso de carbohidratos. En este sentido, hay un estudio que demostró que puede facilitar que las personas sigan su dieta ya que reduce su apetito.

Es probable, que este suplemento sea más efectivo en ayudar a las personas en favorecer su adherencia a la dieta cuando sufren de “hambres” o tienden a romper la dieta abusando de los carbohidratos.

Cabe resaltar que las dosis que han demostrado ser efectivas en reducir el apetito y favorecer la perdida de peso son de 750 – 1500 mg de Garcinia cambogia, estandarizado a un 50% de HCA, osea, deben aportar al menos 375 – 750 mg de HCA para ser considerado como un suplemento efectivo. Se debe consumir 30 – 60 minutos antes de las comidas.

Picolinato de cromo

El cromo es un mineral traza, que se encuentra en cantidades elevadas en la levadura de cerveza. El cromo es parte de un compuesto llamado Factor de Tolerencia de la Glucosa, el cual está involucrado en la regulación de la insulina en mantener niveles adecuados de glucosa, y en el control del apetito.

El principal propósito de la suplementación con cromo es bajar el azúcar en sangre, aumentar la sensibilidad a la insulina, reducir la grasa corporal, suprimir el apetito, controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, y aumentar masa muscular.

De estudios de deficiencia, se ha encontrado que la falta de cromo lleva a:

•1. Aumenta el riesgo de diabetes: intolerancia a la glucosa, aumenta los niveles de insulina sérica y disminuye el número de receptores de insulina.

•2. Aumenta el riesgo de Enfermedad Cardiovascular: triglicéridos y colesterol total elevados, bajo colesterol HDL

•3. Hipoglicemia

•4. Problemas en la utilización de glucosa para energía

•5. Daño a nervios

•6. Metabolismo anormal de nitrógeno

Por lo tanto, la suplementación con cromo puede ser efectiva en personas deficientes, que usualmente son las que presentan problemas en el metabolismo de los carbohidratos.

En estas personas los efectos que se pueden esperar son:

•1. Mejora la resistencia a insulina en DM 2

•2. Mejora la sensibilidad a insulina en glóbulos rojos

•3. Corrige la diabetes inducida por esteroides.

•4. Disminuye los niveles de TG (hasta en un 20%), colesterol total, colesterol LDL, y aumenta el colesterol HDL

•5. Disminuye la placa arterosclerótica

•6. Reduce la necesidad de insulina.

Estos cambios pueden favorecer el control de peso, así como los “antojos” por carbohidratos que estas personas experimentan. Como el cromo tiene una mala absorción, los suplementos se combinan con compuestos cuya absorción es más eficiente, como niacina (en forma de polinicotinato) o amino ácidos, como ácido picolínico (forma de picolinato de cromo)

La dosis efectiva es de 200 ucg al día, por lo que se debe revisar bien lo que aporta el suplemento. Dosis mayores mas bien pueden producir efectos adversos, por lo que no se debe abusar!!

L– Carnitina

Es un amino ácido cuya principal función es transportar los ácidos grasos al interior de la célula donde se “queman” para producir energía. Por lo tanto, lo que se cree es que si se suplementa se va a favorecer la quema de grasa. Estudios realizados con la carnitina lo que han encontrado es que puede ser efectiva solamente en personas que son deficientes en este amino ácido, por lo tanto al suplementar sí se favorece la utilización de grasa. Estas personas son usualmente personas obesas con síndrome metabólico. En estos pacientes, un estudio reciente encontró que la suplementación con 3 gramos por día por 10 días, si favoreció la oxidación de grasa y la perdida de peso, así como mejoras en el perfil de lípidos. La forma de suplemento más efectiva es la acetyl – L – carnitina, y la dosis es de 2 – 6 gramos por día. En personas que no presentan un exceso de peso, no ha demostrado ser de valor.

Chitosan

Se obtiene de la quitina, un derivado del esqueleto de crustáceos. Se promueve como una forma de reducir la absorción de grasa de la dieta. Sin embargo, no hay estudios adecuados que apoyen esta función hasta el momento.

Qué cuidados hay que tener a la hora de escoger este tipo de suplementos para quemar grasa?

1. NO SON SUSTITUTO DE UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y EJERCICIO REGULAR. Todos los compuestos que han demostrado efecto positivo, son evaluados junto una dieta adecuada. El efecto es nulo sí se continúan consumiendo dietas altas en calorías, grasa y harinas refinadas.

2. Las dosis encontradas efectivas son mucho mayores a lo que usualmente contienen la mayoría de los quemadores que se venden en el mercado. El que incluyan un ingrediente no significa que en esa dosis va a tener efectos.

3. Debe tenerse mucho cuidado con la reputación del producto. En Estados Unidos el principal productor de estos suplementos, la regulación de lo que se clasifica como suplemento alimenticio, dentro de lo que entran los quemadores es pobre. No porque un producto establezca que contiene un ingrediente puede ser realmente cierto. Se ha encontrado muchos alteraciones en el contenido de ingredientes.

4. Siempre que va a consumir un producto de estos debe consultar con su médico, para asegurarse que no haya contraindicaciones con otro medicamento que este tomando o alguna condición que presente. Las personas que más deben tener cuidado son: Hipertensos, diabéticos, personas con problemas de tiroides, personas que toman medicamentos anticoagulantes, personas que toman antipsicóticos, personas que toman medicamentos contra el asma, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Que componen los Quemadores de grasa

La pérdida de grasa corporal es una obsesión entre los países industrializados y, mas concretamente, en algunas modalidades deportivas. A lo largo de los últimos años, han aparecido cantidades ingentes de píldoras y pociones mágicas que tenían la intención de acelerar la eliminación de la grasa fuera del organismo. Muchos de ellas eran inservibles y otras tenían efectos secundarios peligrosos. Sin embargo, hay unos cuantos nutrientes naturales que pueden resultar muy útiles para eliminar la grasa y son totalmente inocuos. Son los comúnmente conocidos como FAT BURNERS.

Los FAT BURNERS o “quemadores de grasa” son unas fórmulas muy completas formadas por sustancias de distintas etiologías y muy diferente estructura química pero con la característica común de su efecto protector hepático y metabolizador de grasas (aumentan la velocidad de metabolización de las grasas y por tanto, la eliminan rápidamente fuera del organismo). La consecuencia es una disminución del tejido adiposo en el cuerpo que, unido a una dieta hipocalórica, se traduce en una pérdida de peso. Además, este tipo de nutrientes, nos ayudan a impedir la pérdida de músculo que ocurre cuando hacemos una dieta de control de peso (el cuerpo elimina una combinación de grasa y músculo). Si potenciamos la quema de la grasa mediante suplementos, el cuerpo se hará menos proclive a utilizar el músculo como combustible.

La mayor parte de las sustancias que componen estas fórmulas parecen complementar los efectos de la otra, es decir tienen un efecto sinérgico. Pero hay que recordar siempre que los metabolizadores de grasa o FAT BURNERS, deben de combinarse con hábitos alimenticios correctos y ejercicio adecuado para poder obtener los efectos deseados.

Colina:

Características

• Se la ha clasificado dentro de las vitaminas del grupo B (como vitamina B7), aunque puede considerarse una sustancia no esencial porque puede ser sintetizada en el organismo.

• La importancia de este suplemento en los atletas se debe a la capacidad de la COLINA para eliminar la grasa.

• En el mercado podemos encontrar la COLINA como suplemento directo o formando parte de fórmulas mas complejas, en productos nutricionales metabolizadores de grasa.

• Deficiencias: Una deficiencia en COLINA puede traer como consecuencia los siguientes efectos secundarios: úlceras en el estómago debido a los depósitos de ácidos grasos en el hígado, enfermedades cardiovasculares, disfunción hepática y renal. A pesar de que el organismo puede fabricar COLINA por sí misma, también pueden aparecer deficiencias.

Funciones

• Es un constituyente del neurotransmisor Acetilcolina

• Protege el hígado en casos de alteraciones de este importante órgano vital

• Evita los depósitos de grasa en el hígado y facilita la movilización de la grasa en las células del organismo.

• Favorece la metabolización del tejido graso, evitando los depósitos de grasa en el hígado y en las células del organismo.

• Coadyuvante en tratamientos de hepatitis

• Recuperación de los daños causados por posibles usos de sustancias dopantes tales como los esteroides anabolizantes

• La COLINA ha sido utilizada por varios nutricionistas para mejorar las funciones de la memoria, ya que un aumento de COLINA está relacionado con un aumento de Acetilcolina, el neurotransmisor más importante de la transmisión de los impulsos nerviosos en las neuronas. Además la COLINA es un componente esencial de las vainas de mielina de los nervios.

• La COLINA combinada con el inositol también ayuda a disminuir los niveles de colesterol (la fosfatidilcolina es un componente de la lecitina), y por tanto evita la aparición de alteraciones biliares. • La COLINA evita los depósitos de grasa en el hígado y facilita la movilización de la grasa en las células del organismo. Inosina: Características

• Vitamina hidrosoluble

• Se encuentra de forma natural en alimentos tales como la lecitina, vísceras, germen de trigo, grano entero, levadura de cerveza, melazas, cacahuetes, cítricos.

• Deficiencias: No se conocen síntomas de deficiencias reconocidas pero se cree que puede provocar anormalidades visuales, pérdida del cabello, estreñimiento y aumento de los niveles de colesterol.

• DOSIS RECOMENDADA: 500-1.000 mg. No existe RDA establecido.

Inosina

Funciones

• Junto a la colina, ayuda a la metabolización de grasas y colesterol en arterias y en hígado

• Ayuda a la síntesis endógena de lecitina• Estimula el crecimiento y desarrollo celular de la médula espinal, membranas oculares e intestino

• Utilizada junto a la vitamina E ayuda al daño en los nervios de ciertas formas de distrofia muscular

• En ciertos casos, previene la fragilidad capilar y la calvicie

• Colabora en la nutricion deportiva de las células cerebrales• Junto a la colina ayuda en los problemas menstruales

Lecitina

Características

• La lecitina es un producto orgánico que se obtiene a partir de la soja. También puede obtenerse a partir de la yema de huevo, pero en el huevo, la lecitina va acompañada de colesterol, por lo que es menos interesante desde el punto de vista dietético.

• Posee una acción emulsificante, lo cual facilita la digestión de las grasas.

• Desde el punto de vista químico, es un nutriente que pertenece a un grupo de sustancias parecidas a las grasas, combinaciones orgánicas de grasa y fósforo. Más concretamente, la lecitina está formada por colina, inositol, ácido fosfórico, dos ácidos grasos y glicerol. Estos compuestos se encuentran en todas las células de los organismos celulares.

• La manera más corriente de tomar la lecitina es a través de la ingestión directa, en cucharadas en forma líquida o en gránulos o bien en cápsulas antes de las comidas (preferentemente el desayuno).

• La dosis recomendada es de 1 a 4 gramos/día. Al tratarse de una grasa, debe extremarse la precaución de mantener en envase bien cerrado y controlar la fecha de caducidad.

Funciones

• La lecitina resulta fundamental para el correcto funcionamiento de todas y cada una de las células de los distintos órganos del cuerpo humano, por lo que es vital para el buen funcionamiento del organismo.

• Está presente en muchos procesos metabólicos o bioquímicos y es muy importante para todos aquellos órganos que desarrollan funciones básicas para la vida, como son el hígado, el páncreas, los riñones, el cerebro, y el sistema nervioso en general.

• Está demostrado que en una persona en estado saludable, la lecitina constituye un 30% del peso seco del cerebro y el 73% del hígado, pero en todas aquellas personas que sufren enfermedades cardíacas graves, se reducen de forma alarmante ambos porcentajes.

• La finalidad de los suplementos dietarios nutritivos a base de lecitina, es la de incrementar el suministro disponible de sustancias reconstructoras que pueden hacer falta, a causa de una enfermedad leve, de una dieta incorrecta o de un ejercicio intenso. Esto quiere decir que debido al estrés tanto físico como mental, la lecitina es un suplemento muy válido para el buen funcionamiento del organismo.

• Las aplicaciones dietéticas de la lecitina, están basadas en acción emulsionante que posee sobre todas las grasas del organismo y su papel sobre la composición de la estructura de las células corporales.

• Favorece extraordinariamente la digestión de las grasas, mejora la elasticidad de las arterias, desintoxica el hígado, tiene acción depuradora de los riñones, aumenta la capacidad cerebral, refuerza el sistema nervioso, proporciona un mayor suministro de energía y tiende a ejercer un control sobre el peso.

• Debido a su efecto sobre las grasas sanguíneas, entre ellas el colesterol, la lecitina está recomendada, especialmente, a todas aquellas personas que sufren de una tasa elevada de colesterol sanguíneo.

Metionina

Características

• La METIONINA es un aminoácido esencial del grupo de los azufrados, es decir, contiene un grupo sulfuro

• Es el aminoácido limitante en muchos alimentos como la soja, el cacahuete, el algodón y las patatas. Aminoácido limitante es aquel que determina el porcentaje de alimento que se va a absorber y que se va a utilizar a nivel celular

• Fuentes naturales: Aparece formando parte de la secuencia de aminoácidos de proteínas de la carne, el pescado, la carne de cerdo, aves, queso cottage, yogur y habas.

• Deficiencias: Deficiencias en la dieta de alimentos ricos en el aminoácido metionina pueden ocasionar anemias, síntesis retardada de proteínas e infiltraciones grasas en el hígado (cirrosis)

• Dosis recomendadas: La dosis suele ser aproximadamente de 0,14-0,28 gramos diarios por cada 10 Kg de peso corporal siendo recomendable la ingesta 30-60 minutos antes de las comidas

• La metionina suele aparecer en fórmulas lipotrópicas complejas junto a la betaína, la colina, el inositol y vitaminas del grupo B Metionina: Funciones

• Actúa en la iniciación de las síntesis de las proteínas endógenas y en el transporte químico de los grupos metilos, (de ahí su nombre, metionina) proceso muy importante en la producción de muchos compuestos, incluyendo colina, creatinina y la adrenalina. También es necesario en la producción de la LECITINA.

• Estimula el metabolismo de las grasas

• Junto a la Arginina y la Glicina, es uno de los tres aminoácidos capaces de sintetizar de forma endógena creatina en el organismo

• Junto a la colina y el inositol constituye un eficaz protector hepático. De hecho, participa en la regeneración del tejido hepático y renal. • La metionina por sí misma es un poderoso antioxidante que protege a las células de los estragos de las sustancias nocivas. Contribuye a la eliminación de subproductos tóxicos del hígado (como por ejemplo el alcohol) y ha demostrado actuar frente a muchos síntomas de intoxicaciones por el mineral cobre. Pero además, ayuda a incrementar la absorción de selenio, mineral traza que actúa como un potente antioxidante.• Juega un papel importante en la síntesis del material genético, mas en concreto en la formación de ADN y ARN

• Otras funciones: Influye en el buen estado del folículo capilar; está considerado como un excelente factor antiestrés.

Piruvato

Características

• El piruvato (o más específicamente el ácido pirúvico) es un componente natural del organismo, subproducto del metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas enzimáticos para la obtención de ATP (la molécula energética del organismo) o sus precursores directos a partir de la glucosa.

• En condiciones aeróbicas el piruvato sirve para generar ATP adicional

• Bajo condiciones anaeróbicas, el piruvato se convierte en lactato.

• El ácido pirúvico es químicamente muy inestable, por lo que se comercializa como su forma estable que es la sal llamada PIRUVATO que se forma mediante la combinación de ácido pirúvico con sodio, potasio, calcio o magnesio. También se puede estabilizar con aminoácidos como por ejemplo, la glicina.

• Efectos secundarios: parece ser que se han detectado casos de alteraciones intestinales en pacientes tratados con altas dosis de piruvato (entre 30-100 gramos) pero no se ha detectado ningún tipo de efectos indeseables en las dosis recomendadas de 80 a 100 mg por kg de peso corporal y día.

• El piruvato, está considerado como un producto realmente prometedor en la suplementación nutricional deportiva

Funciones

• El PIRUVATO mejora el rendimiento en el ejercicio debido a que favorece el transporte de glucosa a la célula muscular sobretodo después de una hora de ejercicio

• Aumenta la síntesis de glucógeno (el glucógeno es la forma que tiene el organismo de almacenar glucosa); de esta manera el organismo contara con una forma de energía inmediata, la de la glucosa extraída de la sangre que pasa a la célula muscular y de energía acumulada en forma de glucógeno.

• Al incrementar la concentración energética, aumenta la resistencia en el ejercicio y retrasará la aparición de fatiga. Se trata, por tanto, de un suplemento muy interesante en deportes de esfuerzo aeróbico prolongado.

• El piruvato produce una pérdida de peso provocada por la pérdida de grasa. Dicha pérdida la realiza mediante dos mecanismos: – Incrementando la tasa metabólica- Aumentando la utilización de grasa por parte del organismo

Quemadores de Grasa dentro de los Alimentos

Si bien estos catalizadores lipotrópicos (movilizadores de grasas) se encuentran en los alimentos, éstos no suelen llegar a nuestro organismo en buenas condiciones ni en cantidades suficientes, ya sea por la baja calidad de las tierras de cultivo debido al abonado químico o por la existencia de una patología asociada que impide una adecuada absorción de estas valiosas sustancias a través de la dieta diaria. Son 4 los quemadores de grasa sobre los que más se ha investigado hasta hoy: la L-carnitina, la colina (o vitamina B7), el inositol y la L-metionina

Estos quemadores los podemos dividir en:

•Lipotropicos: L-Carnitina, inositol, colina, etc. (que facilitan el transporte y utilización de grasas).

•Termogenicos: Efedrina, cafeina, Aspirina, y sus extractos herbales, (que aumentan el metabolismo basal facilitando la perdida de grasa).

Nota importante:

Se recomienda cuidar bien la dieta y pedir asesoramiento especializado, para poder decidir si usar o no un quemador