Nuevo menú de Michael Schwartz para Royal Caribbean

Royal Caribbean International, anunció que ampliará su alianza con el famoso chef Michael Schwartz del restaurante James Beard para crear unos exclusivos menú de temporada con ingredientes de granjas del sur de Florida. Estos nuevos platillos podrán degustarse a bordo del espectacular restaurante 150 Central Park a bordo de los enormes Allure of the Seas y Oasis of the Seas.

Conocido por su compromiso con la cocina responsable y sustentable de su restaurante Michael’s Genuine Food & Drink, Schwartz continuará ayudando a la línea de cruceros para crear platillos con alimentos selectos, frescos y de alta calidad, aprovechando sus relaciones con el sur de Florida los agricultores y más allá.

“Royal Caribbean trabaja continuamente para sorprender a sus clientes a través de conceptos culinarios innovadores y diversos que ofrecen los más frescos ingredientes posibles”, dijo Lisa Lutoff-Perlo, Vicepresidente Ejecutiva de Operaciones de Royal Caribbean International en http://royal-caribbean.com.ar/. “Estamos encantados de trabajar y fortalecer nuestra relación con un respetado socio como el chef Michael Schwartz y ofrecer sus menús de origen local en nuestras dos restaurantes150 Central Park.”

Desde que el programa “de la granja al barco” comenzó a bordo de Oasis of the Seas hace más de año y medio, la línea de cruceros ha tenido una respuesta muy positiva de los huéspedes a la comida fresca, simple y pura de Schwartz. Lo que comenzó con hidro betabeles bebé de cosecha propia, zanahorias y otros productos de Specialty Swank Produce en Loxahatchee Groves Florida, creció a una serie de productos de consumo responsable en las carnes, desde los pollos Poulet Rouge a las granjas Joyce de Carolina del Norte Carolina del Norte y hasta carne que se alimenta de césped de los pastizales White Oak en Georgia.

“Estoy muy contento por la oportunidad que este programa ha ofrecido para que mis productores favoritos desarrollen y mejores sus operaciones. Royal Caribbean ha sido un socio dispuesto y entusiasta en este programa y la colaboración ha funcionado debido a su compromiso con la filosofía natural que es tan importante para mí”, dijo el chef Michael Schwartz.

La clave para el éxito de este programa es que cada jefe de cocina de Royal Caribbean a cargo del restaurante 150 Central Park, ha tenido la oportunidad de entrenar en la cocina de Michael’s Genuine Food & Drink y visitar las granjas, exponiéndolos de primera mano a la fuente personal de abastecimiento, prácticas y cultura de Schwartz. Completando la experiencia gastronómica en 150 Central Park, el programa Royal Pairings ha creado un maridaje único para cada menú bajo la dirección de Eric Larkee, Director The Genuine Hospitality Group Wine.

Presentado por primera vez a bordo del Oasis of the Seas, 150 Central Park es el centro de la zona del exuberante parque natural Park Central, con más de 12.000 plantas y árboles, su variedad de restaurantes de especialidades y tiendas. Abierto todos los días para la cena, con dos menús rotativos de seis platos por cada itinerario, en este restaurante el chef Schwartz presenta tanto platillos nuevos, como los favoritos de sus restaurantes en Miami y Gran Caimán y de su libro de cocina MICHAEL’S GENUINE FOOD: Down-to-Earth Cooking for People Who Love to Eat, como el pastel de cangrejo gigante con salsa de zanahoria a la mantequilla, el bacalao negro Mahogany con chirivía batida, Baby Bok Choy con salsa de mostaza, entre muchas delicias gastronómicas más.

Tag: royal caribbean argentina