Nutrición ortomolecular a debate

Conforme un documento publicado por el Conjunto de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la Asociación De España de Nutricionistas-Dietistas (GREP-AEDN) sobre alimentación ortomolecular, esta puede calificarse como una “propuesta paracientífica, falsa, fraudulenta y potencialmente peligrosa”.

Esta clase de alimentación se fundamenta en el empleo de dosis altísimas de vitaminas o bien otras substancias (minerales, enzimas, antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y fibra dietética, entre otras muchas) que están presentes de forma natural en el cuerpo. La comunidad sanitaria considera esta terapia carece de base científica y no está exenta de peligros.

Además de esto, sociedades científicas como la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Siquiatría y la Sociedad Americana de Cáncer se han posicionado asimismo en contra. Esta última asevera que los estudios libres hoy en día no han probado que la alimentación o bien la “medicina ortomolecular” pueda contribuir a prosperar las condiciones para las que se aconseja.



Los especialistas aseveran que las substancias utilizadas en la terapia ortomolecular no se han probado para saber si interactúan con fármacos o bien comestibles. Asimismo hacen énfasis en que las substancias empleadas en este procedimiento no se han probado a fondo para descubrir si interactúan con fármacos, comestibles, plantas o bien otros suplementos. En España, las advertencias vienen desde la Real Academia de Medicina, desde su diccionario de términos médicos, que estima que la “medicina ortomolecular carece de base científica, y no hay estudios clínicos comparativos que prueben su eficiencia y seguridad”.

GREP-AEDN asimismo hace referencia a los inconvenientes de seguridad y advierte de los riesgos potenciales derivados del consumo exagerado de vitaminas y otras substancias en la cantidad que aconseja la “nutrición ortomolecular”.

El consumo elevado de vitaminas, minerales o bien otras substancias puede superar los niveles máximos de ingesta aceptable que el Comité de Alimentación y Comestibles del Instituto de Medicina de USA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia (EFSA) aconsejan no sobrepasar con el objetivo de eludir efectos desfavorables tras su ingesta, tanto a corto como en un largo plazo. Cuando sin justificación médica se consumen estos componentes sobre los valores superiores de ingesta aceptable, algo que puede ocurrir con la alimentación ortomolecular, son posibles problemas médicos como síntomas gastrointestinales, cálculos nefríticos, exceso de absorción de hierro, toxicidad del sistema inquieto, efectos negativos sobre la capacidad reproductiva, efectos sobre el control del peso anatómico, etcétera