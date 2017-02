Oficial: nuevo Fiat Mobi

Anoche se presentó en Brasil el nuevo Fiat Mobi, el modelo que será el auto más barato de la marca en el Mercosur. A Argentina llega en el tercer trimestre de 2016.

FCA presentó ayer en Brasil el nuevo Fiat Mobi, una propuesta moderna de auto económico en el Mercosur. El Mobi es un citycar o auto urbano del segmento A que mide 3,56 metros de largo y al menos en Brasil, se posicionará en lo más bajo del portfolio de la marca, debajo del Palio Fire y el Nuevo Uno.

El nuevo Fiat Mobi se inscribe en una nueva tendencia de modelos urbanos en el Mercosur, que fue inaugurada por el Volkswagen Up!, siguió con el nuevo Ford Ka y que seguirá con el Renault Kwid el año que viene. En todos casos se trata de modelos pensados desde un principio como autos económicos, con diseño funcional, motores chicos (salvo el Ka) y con mejor respuesta en seguridad que sus predecesores.

En la presentación del Mobi quedó claro que la apuesta de Fiat es vender al Mobi como un auto racional, con más espacio del que realmente tiene y orientado a un público joven. Durante la develación paulista los autos se mostraron cargados de cinco pasajeros para tratar de romper la barrera psicológica de un auto tan pequeño en un mercado de familias numerosas.

En este sentido, vale la pena repasar las medidas del nuevo Fiat Mobi. Como dijimos, mide 3,56 metros de largo, 1,63 de ancho y 1,49 de alto. La distancia entre ejes -fundamental para el espacio interno- es de escasos 2,305 metros y la altura libre del suelo 14,6 centímetros. El baúl tiene 237 litros de capacidad y el tanque de combustible carga 47 litros.

Otro de los ejes de la presentación fue la practicidad del nuevo Fiat Mobi y la conectividad. Respecto a lo primero, se destaca el baúl de doble fondo que tiene debajo del piso una especie de cajón con separadores para colocar objetos que quedan ocultos. Además, el asiento trasero es bipartido en todas las versiones para poder ampliar o reducir el tamaño del baúl.

Respecto a la conectividad, Fiat adoptó una interesante solución similar a la que tiene Ford. Las versiones básicas vienen sin pantalla multimedia, pero con un soporte ajustable para colocar el celular inteligente, de modo que se pueda utilizar como pantalla. Hay que instalar una aplicación y el celular se “espeja” con el auto, permitiendo varias funciones, entre ellas escuchar música por Spotify (con la conexión de datos del teléfono y los parlantes del auto) o controlar el consumo de combustible.

Mecánicamente se cumplieron los pronósticos que venimos adelantando. Motor Fire 1.0 de 73 caballos de potencia y 93 Nm de torque a 3.850 vueltas, asociado a una caja manual de cinco marchas y tracción delantera. El debut del motor de un litro tricilíndrico más moderno (familia GSE) quedó para más adelante.

Fiat declara una velocidad máxima de 153 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 14,3 segundos. Los consumos no fueron divulgados. La ficha técnica en portugués puede consultarse en este link.

Respecto a la gama, Fiat presentó el mazo revuelto. Dijo que la versión principal es la Like, a la que se le pueden "restar" equipamientos hasta llegar a la más básica de todas llamada Easy. A su vez, cada una tiene un subversión On que agrega equipamiento. Finalmente, está la más equipada Way, con aires aventureros (a propósito, esta versión es 3 cm más larga). El resumen queda así:

Mobi Easy (sin aire ni dirección, con opcionales como calefacción, levantavidrios eléctricos y desempañador trasero)

Mobi Easy On (agrega aire acondicionado, dirección asistida, volante regulable en altura y llantas de 14″; no tiene opcionales)

Mobi Like (agrega levantavidrios, cierre centralizado, “predisposición para radio”, cinturones de seguridad regulables en altura y la Cargo Box, como se llama la caja del baúl. Los opcionales son equipo de audio, radio B7 y el sistema Live On para usar el teléfono mencionado más arriba más comando satelitales en el volante.

Mobi Like On (agrega llantas de aleación de 14″, faros antinieblas, asiento regulable en altura, retrovisores elétricos, sensores de estacionamiento, tapizado en dos colores, alarma y radio. No hay opcionales).

Mobi Way (agrega todos los detalles aventureros y suspensión más elevada)

Mobi Way On (suma llantas de diseño específico y consola portaobjetos en el techo con espejo adicional).

