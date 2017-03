‘Outfits’ de 10 para las últimas invitadas del invierno

Cuando desvelamos que la coleta con lazo era uno de los peinados de fiesta de la temporada (toda una suerte para las amantes de las cosas sencillas y exquisitas), encontramos un denominador común entre esta tendencia y una de las prendas que ha arrasado este invienro: el terciopelo, un tejido suntuoso, que se convierte en el mejor arma para combatir el frío y a la vez seguir siendo la más guapa de la fiesta. Los tejidos cálidos en colores de temporada, como los tonos joya, los granates, morados y naranjas, son ideales para afrontar la recta final de la temporada de invierno, en las poquitas bodas que queden antes de llegar a la primavera: cambiando gasas y sedas súper ligeras por velvet gowns y detalles de piel conseguimos plantarle cara al frío y no perdernos ni un ‘sí quiero’. ¿Qué otros trucos de estilo nos podemos guardar en la manga en la época del año?

ESTAMPADOS CON ZAPATO PLANO

Una de las ventajas de asistir a una boda en invierno es que los zapatos planos no sólo están permitidos: en muchas ocasiones son un must para combatir el frío, el completo opuesto a la sandalia o al zapato con tobillera. Tanto los zapatos planos como los botines o botas al muslo necesitan que la falda tenga un largo concreto, que no compita co el del bajo del dos piezas. Una manera de llevar este combo es con falda a medio muslo (mejor en este largo que mini), reduciendo el resto de complementos al mínimo, y optando por un look monocolor con bordados. El conjunto de la izquierda en navy y dorado es de Blumarine. El de la derecha, en tercioplo también azul y con bordados de flores, de Unique.

LA FALDA DE FLECOS

La falda de flecos es una de las tendencias que va a pasar a un segundo plano la próxima primavera, y desde luego dejarán de verse en las bodas, especialmente si son largas o a la rodilla. Antes de despedirte de ellas, puedes darle un último empujón a esta tendencia en su versión más invernal, el cuero o piel de color oscuro, capeada y con una chaqueta en una textura complementaria, por ejemplo en twed.BAILARINAS CON UN ‘TWIST’

Los vestidos de fiesta largos bailarinas con muchas capas de tul son siempre tentadores en las ocasiones de fiesta, aunque no siempre es fácil combinarlo para ajustarlo a la estación o sencillamente elegir los complementos que mejor combinen con él. Tres maneras de rebajar el aire babydoll de este tipo de faldas sería: 1. optando por un color neutro, como por ejemplo el nude o el negro; 2. cambiando vestidos cortos por un dos piezas con falda de tul y una t-hirt o jersey con un adorno de pedrería (que sea wedding-friendly); 3. con una prenda complementaria que sea radicalemente opuesta en estilo, como la cazadora biker.

LA INVITADA CON PANTALONES

El estilo tomboy sigue vigente en la recta final del invierno 2016: del pitillo al carrot pant, o incluso los pantalones cropped combinados con medias tupidas, hacen las veces de perfecto atuendo de fiesta, sobre todo si los combinamos con un botín de tacón alto que estilice la pierna y nos haga parecer más altas, siempre rspetando la norma de las proporciones: si el pantalón es de pata ancha, que el top sea ceñido en la cintura y al revés. Este look de Balmain de la colección otoño-invierno 2015-2016 combina esta tendencia con la del terciopelo.

‘MONOBLOCKING’ EN TERCIOPELO

Ya sea un estilismo velvet de la cabeza a los pies, con tocado, clutch y tacones incluidos, o combinando esta textura súper calentita e invernal con otras de fiesta, como el cuero o el satén de seda, el monoblocking en terciopelo es un acierto asegurado, especialmente en alguno de los colores de la temporada, especialmente el verde joya, el naranja o estos tres looks en morado que propone Panambi Collection. Este tipo de outfits combinan especialmente bien con destellos metalizados, tanto en el calzado como en el bolso de mano, las prendas de manga larga o los drapeados muy sencillos, por ejemplo en una falda de crepe con top de hombros caídos en terciopelo.

‘STREETWEAR’ VS. ‘PARTYWEAR’

La tendencia más arriesgada de todas, pero que, como propone la fashion insider italiana Giovanna Battaglia, puede transformar vestidos de diario en un look de fiesta. Este tipo de prendas nos recuerdan a los trucos de estilo para convertir un look de día en uno de noche con sólo cambiar unos pocos accesorios o prendas de abrigo. El estilismo de la imagen triunfa al superponer una cazadora bomber a un vestido con estampados, reforzando el efecto con los pendientes largos y unos zapatos abotinados con cierre cruzado. Las cazadoras pertenecen a las colecciones de invierno de Calvin Klein Collection y Mango.