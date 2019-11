Qué beneficios nos aporta el vapeo y por qué deberíamos vapear

¿De veras que vapear tiene beneficios? Por supuestísimo que sí. Son muchas las personas que han logrado parar de fumar tabaco usual, para después, emplear su vaper para ocasiones concretas, sin ningún género de adicción ni dependencia.

En consecuencia, y basándonos en nuestra experiencia, y a lo que nos trasladan las personas que llevan años comprando todos y cada uno de los líquidos y accesorios para sus vapers, debemos ubicarnos del lado de quienes aseguran que, vapear les ha repercutido de forma positiva, y que han sentido sus beneficios.

Cualquier adicción desmandada por cualquier persona, no deja de ser algo que no favorece a absolutamente nadie, y siempre y en toda circunstancia va a haber quien defiende, y quien ataca cualquier elemento que no asista a desamparar dicha adicción.

No obstante, en lo que sí que todos coinciden es en que el vaper es un procedimiento efectivo para parar de fumar el tabaco usual, y que este sí que daña nuestra salud en un largo plazo.

Como ya vas a saber a esta altura, el vaper (o bien vape) ha llegado para ponerse como de las mejores opciones alternativas al tabaco tradicional. Una forma de diferente y menos perjudicial de consumir nicotina, o bien de no hacerlo para nada, puesto que existen líquidos para vapear sin nicotina, con unos sabores increíbles. Por ende, el día de hoy deseamos hablaros de una forma entretenida y educativa de las ventajas del vapeo, sin dejar de entender y respetar a sus opositores.

Las ventajas de vapear sin nicotina

No hay duda de que el primordial beneficio que conseguimos quienes vapeamos líquidos sin nicotina (0’0 por ciento nicotina), es que tenemos la posibilidad de gozar de sabores intensos y un vapeo suavísima, mas sin emplear un producto que, deseemos o bien no reconocer, nos crea cierta adicción, como es la nicotina.

En la actualidad somos quienes decidimos si deseamos o bien no introducir la nicotina en nuestra vida diaria, en nuestros instantes de ocio, etc… sin sacrificar ni un ápice el sabor de los aromas que más nos agradan.

Mas has de saber que, los líquidos para vapear sin nicotina que ponemos a tu alcance van a darte una experiencia única y singular.

Muchos son los apasionados (y asimismo amigos y clientes del servicio) que nos cuentan su experiencia, y que cada vez valoran más de forma positiva la calidad de los líquidos sin nicotina que los fabricantes diseñan para nosotros, bien por el hecho de que los sabores están muy logrados, o bien pues dejan que la glicerina vegetal no se vea mermada por la nicotina, logrando nubes de humo más intensas.

Qué es el vapeo

Es curioso, mas “vapeo” fue la palabra del año por el diccionario de Oxford en dos mil catorce. Procede del término en inglés “vaping”, que realmente es la acción de aspirar el vapor que genera un vaper, o bien como se conocía en el pasado, un cigarro electrónico (con sus diferencias, evidentemente)

Estamos seguros que esto no te sorprende, mas el empleo del vaper (o bien vapeo) ha sido, y prosigue siendo considerado de las mejores opciones alternativas para las personas que se han propuesto parar de fumar, mas no desean realizarlo de una forma radical, sino más bien poco a poco.

El vapeo deja a los fumadores ajustar la cantidad de nicotina que desean que su vaper contenga, e inclusive descartarla completamente, continuar sosteniendo “una falsa sensación de fumar”, por la semejanza que reciben mientras que vapean, y naturalmente, una reducción muy, muy alta de daños a los fumadores pasivos, por no charlar del notable ahorro económico.

Qué diferencia hay entre un cigarrillo electrónico y vaporizador

Son productos muy afines en lo que se refiere al objetivo que persiguen: “Dejar de fumar tabaco convencional”.

No obstante, es verdad que existen enormes diferencias entre un cigarro electrónico y un vaper. Y si nos remontamos unos años atrás, más aún:

Su sencillez de empleo

Un cigarro electrónico es la opción más fácil en lo que se refiere a las contrariedades que un usuario principiante puede localizar cuando empieza a adentrarse en este planeta del vapeo. Mas no es la opción que desde Hoyo Shishas te invitamos a.

Es verdad que el empleo de un vaper puede resultar algo más complejo, por el hecho de que existen modelos de vapers con unas posibilidades tremendas, donde podemos supervisar los vatios de potencia, configurar diferentes modos de vapeo, y de esta manera personalizar al límite nuestras sesiones de vapeo, la duración de las baterías, etc…

Su coste

Si bien, a priori, el cigarrillo electrónico es la opción más económica, los fabricantes de vapers han optimado al límite la productividad de sus procesos, y en nuestros días, hallamos genuinas maravillas de vapers por costes más que accesibles.

Lógicamente, para los más exigentes, puedes hallar modelos considerablemente más potentes, con costes más elevados. Siempre y en toda circunstancia a gusto del consumidor, y de las posibilidades de cada persona.

Su tamaño

Si deseas algo prudente, el cigarro electrónico puede ser lo que buscas. Si bien existen vapers que imitan perfectamente a ciertos vapeadores pod.

Eso sí, nuestra recomendación es que no sacrifiques calidad por la discreción.

Su durabilidad

Para nosotros, uno de los aspectos de más peso por los que seleccionar un vaper con respecto a un cigarrillo electrónico: Su durabilidad.

Los materiales con los que se diseñan los vapers, y su proceso de fabricación los transforma en un producto considerablemente más perdurable que los vapeadores.

La vida de su batería

Y para acabar, otro de los puntos fuertes de los vapers más novedosos que hallarás en nuestra tienda: El tiempo de vida de sus baterías.

Obviamente, como sucede con los móviles, la vida de la batería va a depender del modelo preciso de vaper que desees adquirir, puesto que los hallarás con aproximadamente potencia, y por ende, de aproximadamente duración.

Asimismo, el buen empleo que le des a tu nuevo vaper te va a ayudar a prolongar su vida.