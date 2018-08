¿Qué es el SEO y por qué lo necesito?

¿De dónde brota el término posicionamiento web (Search Engine Optimization)?

Los primeros buscadores web brotaron a inicios de los noventa. Hasta el momento en que Google apareció en mil novecientos noventa y seis se crearon muchos, entre ellos Yahoo. Empezó el bum de las Web. La gente se dio cuenta que verdaderamente se podía hacer dinero con ellas. De esta forma llegaron a la conclusión de que precisaban atraer tráfico. ¿Cuál era el mejor procedimiento de atraer tráfico? Los buscadores web. En ese instante los dueños de las webs comenzaron a meditar de qué manera podrían lograr las primeras posiciones… ¡El posicionamiento en buscadores había nacido!

El posicionamiento en buscadores se centra en los resultados de la búsqueda órganicos, o sea, lo que no son pagados:

Mas bueno, vayamos a lo que importa y la razón por la cual (creo) lees este capítulo:

1. ¿Qué es el posicionamiento SEO?

Conforme Wikipedia, el posicionamiento web en buscadores es:

El posicionamiento web o bien optimización de buscadores web es el proceso de prosperar la visibilidad de un sitio en los resultados orgánicos de los diferentes motores de búsqueda. Asimismo es usual nombrarlo por su título inglés, posicionamiento en buscadores (Search Engine Optimization).

El posicionamiento web es una de las “disciplinas” que más ha alterado en los últimos tiempos ya que aumenta la reputacion online de uno. Solo debemos fijarnos en la enorme cantidad de actualizaciones que ha habido de Penguin y Panda, y de qué manera estas han dado un vuelta de ciento ochenta grados a lo que se comprendía por posicionamiento en buscadores hasta hace poco. Ahora con el posicionamiento web en buscadores se persigue lo que el propio Matt Cutts califica como “Search Experience Optimization” o bien lo que es exactamente lo mismo, “todo por el usuario”.

Si bien existen miles y miles de factores en los que un motor de busca se fundamenta para posicionar una página o bien otra podría decirse que hay 2 factores básicos: la autoridad y la relevancia

La autoridad es esencialmente la popularidad de una web. Cuanto más popular sea más valiosa es la información que contiene. Este factor es el que un motor de busca tiene más en cuenta puesto que se fundamenta en la propia experiencia del usuario. Cuanto más se comparta un contenido es que a más usuarios les ha semejado útil.

La relevancia es la relación que tiene una página en frente de una busca dada. Esto no es sencillamente que una página contenga un montón de veces el término buscado (en los principios era de este modo) si no que un motor de busca se fundamenta en cientos y cientos de factores on-site para determinar esto.

El posicionamiento web en buscadores se puede dividir en 2 grandes grupos:

On-site: El posicionamiento SEO on-site se preocupa de la relevancia. Se cerciora de que la página web está optimada a fin de que el motor de busca comprenda lo primordial, que es el contenido de exactamente la misma. En el posicionamiento en buscadores On-site incluiríamos la optimización de palabras clave, tiempo de carga, experiencia del usuario, optimización del código y formato de las URLs.

Off-site: El posicionamiento web off-site es la una parte del trabajo posicionamiento web que se centra en factores externos a la web en la que trabajamos. Los factores más esenciales en el posicionamiento en buscadores off-site son el número y la calidad de los links, presencia en redes sociales, menciones en medios locales, autoridad de la marca y desempeño en los resultados de la búsqueda, esto es, el click through rate que tengan nuestros resultados en un motor de busca. Seguro que piensas que todo esto está realmente bien y que es bien interesante mas que tu está acá para saber por el hecho de que precisas el posicionamiento web en buscadores en tu página web y que beneficios conseguirás si lo integras en tu estrategia on line.

En el momento en que ya sabemos qué es el posicionamiento web en buscadores, hay que distinguir en si proseguimos o bien no las “recomendaciones” del motor de busca. Black Hat posicionamiento web o bien White Hat posicionamiento en buscadores

Black Hat SEO: Tiene por nombre black hat al intento de prosperar el SEO de una web a través de técnicas poco morales o bien que contrarían las indicaciones del motor de busca. Ciertos ejemplos de Black Hat posicionamiento web en buscadores son el Cloaking, Spinning, SPAM en foros de discusión y comentarios de weblogs, o bien el Palabra clave Stuffing. El black hat puede suministrar beneficios a corto plazo, mas normalmente es una estrategia peligrosa, sin continuidad a largo plazo y que no aporta valor.

White Hat SEO: Consiste en todas y cada una aquellas acciones moralmente adecuadas y que cumplen las indicaciones de los buscadores para posicionar una página y también los resultados de la búsqueda. Puesto que los motores de búsqueda dan una mayor relevancia a las páginas que mejor responden a una busca del usuario, el White Hat entiende las técnicas que procuran hacer más relevante una página para los motores de búsqueda mediante aportar valor para sus usuarios.

dos. ¿Por qué razón es el posicionamiento web esencial?

La razón más esencial por la que es preciso el posicionamiento SEO es por el hecho de que hace más útil tu página tanto para los usuarios para los buscadores. Si bien estos todavía no pueden ver una página como lo hace un humano. El posicionamiento web es preciso para asistir a los buscadores web a comprender sobre qué trata cada página y si es o bien no útil para los usuarios.

Ahora pongamos un caso para poder ver las cosas más claras:

Tenemos un comercio online dedicado en venta de libros infantiles. Puesto que bien, para el término “dibujos para colorear” hay unas seiscientos setenta y tres mil buscas mensuales. Suponiendo que el primer resultado que aparece tras hacer una busca en Google consigue el veintidos por ciento de clicks (click through rate = veintidos por ciento ), conseguiríamos unas ciento cuarenta y ocho mil visitas por mes.

Ahora bien ¿cuánto valen esas ciento cuarenta y ocho mil visitas? Puesto que si para ese término el gasto medio por click es de 0,20 euros hablamos de más de veintinueve€/mes. Esto solo en España, si tenemos un negocio orientado a múltiples países, cada hora se efectúan uno con cuatro billones de buscas en el planeta. De esas buscas, un setenta por ciento de los clicks son en los resultados orgánicos y el setenta y cinco por ciento de los usuarios no llegan a la segunda página. Si tenemos en consideración todo esto, vemos que son muchos clicks por mes para el primer resultado.

El posicionamiento en buscadores es la mejor forma de que tus usuarios te hallen por medio de buscas en las que tu web es relevante. Estos usuarios procuran lo que les ofreces. La mejor forma de llegar a ellos es a través de un motor de busca.

tres. ¿De qué manera marchan los buscadores?

El funcionamiento de un motor de busca se puede resumir en 2 pasos: rastreo y también indexación.

Rastreo

Un motor de busca recorre la página web rastreando con lo que se llaman bots. Estos recorren todas y cada una de las páginas mediante los links. De ahí la relevancia de una buena estructura de links. Del mismo modo que haría cualquier usuario al navegar por el contenido de la Web, pasan de un link a otro y compendian datos sobre esas webs que dan a sus servidores.

El proceso de rastreo comienza con una lista de direcciones web de rastreos precedentes y de sitemaps proporcionada por otras webs. Una vez acceden a estas web, los bots procuran links a otras páginas para visitarlas. Los bots se sienten en especial atraídos por los sitios nuevos y a los cambios en las web existentes.

Son los propios bots los que deciden qué páginas visitar, con qué frecuencia y cuánto tiempo van a rastrear esa web, de ahí que es esencial tener un tiempo de carga inmejorable y un contenido actualizado.

Es muy habitual que en una página se precisa limitar el rastreo de ciertas páginas o bien de determinado contenido para eludir que estas aparezcan en los resultados de la búsqueda. Para ello se le puede decir a los bots de los buscadores que no rastreen ciertas páginas a través del fichero “robots.txt”.