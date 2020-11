¿Qué es la Ozonoterapia y Cómo se Aplica?

La historia de la ozonoterapia comienza en Alemania. El precursor del uso del ozono fue Werner von Siemens, quien en 1857 construyó el primer cilindro de inducción para la destrucción de microorganismos.

Durante la segunda década del siglo XX, otro químico alemán, Justus Baron von Liebig, fue el primero en estudiar el uso del ozono para el consumo humano.

Luego fueron los rusos quienes aceleraron las investigaciones de esta nueva medicina y trasladaron el conocimiento a los países aliados. Aunque también se extendió al resto del planeta, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial.

En España, el tratamiento con ozono se basa en los efectos beneficiosos del gas sobre el organismo, que varían mucho, por ejemplo, una función del ozono es actuar como inmunomodulador (estimula los glóbulos blancos, aumentando las defensas del organismo frente a agresiones externas como infecciones y detecta células mutagénicas que pueden provocar cáncer o enfermedades autoinmunes).

Además, la liberación de oxígeno aumenta a nivel de las células sanguíneas teñidas, resultando en un mayor transporte de oxígeno a las células, lo que mejora la función celular y la circulación en general; y también es un potente bactericida: suprime hongos, bacterias y virus.

Este conjunto de beneficios hace que las aplicaciones terapéuticas sean también muchas y para diferentes enfermedades. De carcinoma; esclerosis cerebral y Parkinson; a cistitis, trastornos circulatorios, cirrosis hepática, hepatitis y enfermedades de la vesícula biliar, se trata de un tratamiento multi-funcional.

También suelen tratarse enfermedades reumáticas, poliartrosis, hernias discales, artrosis, tromboflebitis y varices; noma y úlceras diabéticas; colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, eccema anal, fisuras y fístulas anales, hemorroides e incluso infecciones de transmisión sexual.

El ozono también se usa para curar la piel. Y el abanico de nosologías es muy amplio: cicatrices, heridas resistentes a la cicatrización, generalmente dermatológicas (abscesos, fístulas, forúnculos, acné, etc.), quemaduras, hongos en general, herpes simple y zoster.

La ozonoterapia se usa con más frecuencia en situaciones en las que la medicina alopática no encuentra los efectos deseados.

Generalmente en el caso de pacientes en situaciones crónicas o críticas que pongan en peligro su vida o determinadas extremidades, como gangrena, úlceras o problemas de visión, especialmente cataratas, así como infecciones generalizadas y problemas circulatorios.

¿Qué es y cómo funciona el Ozono?

El ozono para uso médico es una mezcla de oxígeno y ozono que se obtiene al pasar oxígeno puro a través de una descarga eléctrica de alta frecuencia y alto voltaje.

Esta reacción química, realizada por un solo equipo electromédico, genera un gas con diferentes concentraciones de ozono, según nosología y tratamiento. Cuando el gas entra en contacto con el cuerpo, genera cambios químicos terapéuticos.

Cuando el oxígeno-ozono ingresa a la sangre, reacciona con los ácidos grasos insaturados, transformándolos en ozono y luego en peróxidos. El hierro en sangre actúa como catalizador.

Esta reacción hace que la hemoglobina libere oxígeno auxiliar al torrente sanguíneo, lo que puede verse por el ligero aumento de la presión arterial y la disminución de la presión venosa. Por otro lado, el aumento de peróxidos favorece la oxidación celular y fortalece el sistema inmunológico.

El ozono cura debido a que mejora el metabolismo de manera integral. Por otro lado, la circulación sanguínea mejora en los tejidos dañados, y también se mejora el transporte de oxígeno y, en consecuencia, el suministro de energía a las zonas inflamadas.

El sistema inmunológico también se ve influenciado o estimulado positivamente.

El ozono también tiene un efecto de vacuna, ya que los fragmentos de virus parcialmente destruidos pueden actuar como un estímulo en la producción de anticuerpos.

Además, como el ozono induce leucocitos más agresivos, hace que los virus sean atacados más rápidamente y con mayor fuerza. También actúa como antitóxico, sin destruir tejidos.

En el campo de la estética, son muchos los productos que ofrece la ozonoterapia. Debido a que el ozono actúa sobre la piel como un poderoso activador celular, existen cremas, geles y emulsiones para tratar la piel o la piel en general.

Combate la celulitis de forma extensiva o como pantalla para la radiación solar.

El ozono no puede ser inactivado por sistemas enzimáticos y, por tanto, actúa sobre cualquier tipo de invasor.

En resumen, los beneficios de la ozonoterapia más generales son:

Revitalización y regeneración : Estimula las defensas del organismo, además de cicatrizar heridas y tejidos articulares dañados, como en la artrosis. También promueve la recuperación funcional de muchas enfermedades degenerativas.

y : Estimula las defensas del organismo, además de cicatrizar heridas y tejidos articulares dañados, como en la artrosis. También promueve la recuperación funcional de muchas enfermedades degenerativas. Antioxidante : Estimula las enzimas celulares antioxidantes al suprimir los radicales libres responsables del envejecimiento celular y los procesos degenerativos orgánicos.

: Estimula las enzimas celulares antioxidantes al suprimir los radicales libres responsables del envejecimiento celular y los procesos degenerativos orgánicos. Antiinflamatorio : Si se aplica tópicamente, interrumpe los intermediarios neuroquímicos responsables de la sensación de dolor. Además, facilita el metabolismo y la supresión de intermediarios inflamatorios.

: Si se aplica tópicamente, interrumpe los intermediarios neuroquímicos responsables de la sensación de dolor. Además, facilita el metabolismo y la supresión de intermediarios inflamatorios. Antiviral y bactericida : Inactiva o suprime todo tipo de bacterias patógenas como bacterias, virus u hongos.

y : Inactiva o suprime todo tipo de bacterias patógenas como bacterias, virus u hongos. Actúa sobre la zona de dolor: Tiene un efecto antiinflamatorio que evita los efectos secundarios de los medicamentos antiinflamatorios, tanto esteroideos como no esteroideos. El tratamiento con ozono está indicado en casos de artrosis, lumbalgia y hernias de disco, entre muchos otros.

Otros tratamientos con ozono pueden ser aplicados en casos de:

Infiltraciones (subcutáneas, intramusculares, intraarticulares, intradiscales y paravertebrales, entre muchas otras).

Autohemoterapia (más grande y más pequeña)

Aplicaciones transcutáneas

Aplicaciones tópicas mediante aceites y cremas ozonizadas

Insuflación rectal y vaginal

¿Cómo se aplica y cuáles son las contraindicaciones?

El especialista en ozonoterapia determina la concentración, dosis y vía de administración de acuerdo con la nosología, indicación clínica y condiciones de cada paciente.

Generalmente, se aplica mediante infiltraciones locales de tipo ambulatorio y con una duración de entre 10 y 20 minutos.

La ozonoterapia no es una medicina no tradicional, pero se considera una medicina natural. La ozonoterapia no tiene efectos secundarios con otros tratamientos. No compite, sino más bien es cuestionable a cualquier otra aplicación médica.

Su tratamiento adecuado es rápido, eficaz y económico. Y consisten en una serie de sesiones que varían en cantidad y duración, dependiendo de la patología a tratar. Las aplicaciones no tienen efectos adversos.

La mezcla de gas oxígeno-ozono se puede aplicar de varias formas. Localmente a través de una campana de vidrio o una bolsa de plástico según las diferentes partes del cuerpo (pierna, brazo, etc.).

Además, se inyecta por vía intraarterial, subcutánea y también intramuscular.

Otro procedimiento de administración es la autohemotransfusión, que consiste en extraer sangre a la que se le agrega oxígeno-ozono, se mezcla con la sangre y, sin quitar la aguja, se inyecta nuevamente al torrente sanguíneo.

La insuflación rectal se realiza aplicando el gas directamente a través de un tubo delgado, como un enema.

Otras aplicaciones se realizan con cremas. Cuando estos productos entran en contacto con el cuerpo, transfieren ozono al cuerpo.

El ozono es un gas inestable que se descompone fácilmente a un ritmo que depende de la temperatura. Por tanto, no deja residuos tóxicos porque se convierte en oxígeno en el organismo.

Pero a pesar de sus beneficios, el tratamiento con ozono no se recomienda en casos de intoxicación alcohólica aguda, historial de ataques cardíacos, alergias al ozono y durante el embarazo. Estas contraindicaciones se deben al pequeño aumento de la presión arterial.

El ozono también se utiliza como potente inmunoestimulante, analgésico y antiinflamatorio.