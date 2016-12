Quieres tomar AMINOACIDOS pero no sabes realmente para que sirve?

Conoce ahora la función de cada uno de ellos en nuestro cuerpo

Los aminoácidos son las unidades químicas o “bloques de construcción” del cuerpo que forman las proteínas. Las sustancias proteicas construidas gracias a estos 20 aminoácidos que forman los músculos, tendones, órganos, glándulas, las uñas y el pelo.

Los aminoacidos que se obtienen de los alimentos se llaman “Aminoácidos esenciales”.

Los aminoácidos que puede fabricar nuestro organismo a partir de otras fuentes, se llaman “Aminoácidos no esenciales”.

El crecimiento, la reparación y el mantenimiento de todas las células dependen de ellos. Después del agua, las proteínas constituyen la mayor parte del peso de nuestro cuerpo.

Cuando hablamos de productos elaborados a base de aminoácidos creemos que solo sirven para gente de gimnasios, pero no, simplemente son suplementos deportivos nutricionales que ayudan a los deportistas de Elite, por el desgaste mucho mayor de su cuerpo, que una persona que no hace deporte habitualmente. Pero que habitualmente se haga o no deporte se puede usar para minimizar el desgaste del cuerpo por el transcurso de los años, Vamos a detallar primero los aminoácidos Esenciales y mañana publicaremos sobre los aminoácidos no esenciales.

Aminoácidos esenciales

Se llaman aminoácidos esenciales aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y para obtenerlos es necesario tomar alimentos ricos en proteínas que los contengan. Nuestro organismo, descompone las proteínas para obtener los aminoácidos esenciales y formar así nuevas proteínas.

Histidina

Este aminoácido se encuentra abundantemente en la hemoglobina y se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide, alergias, úlceras y anemia. Es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. La Histidina, también es importante para el mantenimiento de las vainas de mielina que protegen las células nerviosas, es necesario para la producción tanto de glóbulos rojos y blancos en la sangre, protege al organismo de los daños por radiación, reduce la presión arterial, ayuda en la eliminación de metales pesados del cuerpo y ayuda a la excitación sexual.

Isoleucina

La Isoleucina es necesaria para la formación de hemoglobina, estabiliza y regula el azúcar en la sangre y los niveles de energía. Este aminoácido es valioso para los deportistas porque ayuda a la curación y la reparación del tejido muscular, piel y huesos. La cantidad de este aminoácido se ha visto que es insuficiente en personas que sufren de ciertos trastornos mentales y físicos.

Leucina

La leucina, interactúa con los aminoácidos isoleucina y valina para promover la cicatrización del tejido muscular, la piel y los huesos y se recomienda para quienes se recuperan de la cirugía. Este aminoácido reduce los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a aumentar la producción de la hormona del crecimiento.

Lisina

Funciones de este aminoácido son garantizar la absorción adecuada de calcio y mantiene un equilibrio adecuado de nitrógeno en los adultos. Además, la lisina ayuda a formar colágeno que constituye el cartílago y tejido conectivo. La Lisina también ayuda a la producción de anticuerpos que tienen la capacidad para luchar contra el herpes labial y los brotes de herpes y reduce los niveles elevados de triglicéridos en suero.

Metionina

La Metionina es un antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre, lo que evita trastornos del cabello, piel y uñas, ayuda a la descomposición de las grasas, ayudando así a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y las arterias, que pueden obstruir el flujo sanguíneo a el cerebro, el corazón y los riñones, ayuda a desintoxicar los agentes nocivos como el plomo y otros metales pesados, ayuda a disminuir la debilidad muscular, previene el cabello quebradizo, protege contra los efectos de las radiaciones, es beneficioso para las mujeres que toman anticonceptivos orales, ya que promueve la excreción de los estrógenos, reduce el nivel de histamina en el cuerpo que puede causar que el cerebro transmita mensajes equivocados, por lo que es útil a las personas que sufren de esquizofrenia.

Fenilalanina

Aminoácidos utilizados por el cerebro para producir la noradrenalina, una sustancia química que transmite señales entre las células nerviosas en el cerebro, promueve el estado de alerta y la vitalidad. La Fenilalanina eleva el estado de ánimo, disminuye el dolor, ayuda a la memoria y el aprendizaje, que se utiliza para tratar la artritis, depresión, calambres menstruales, las jaquecas, la obesidad, la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia.

Treonina

La treonina es un aminoácido cuyas funciones son ayudar a mantener la cantidad adecuada de proteínas en el cuerpo, es importante para la formación de colágeno, elastina y esmalte de los dientes y ayuda a la función lipotrópica del hígado cuando se combina con ácido aspártico y la metionina, previene la acumulación de grasa en el hígado, su metabolismo y ayuda a su asimilación.

Triptofano

Este aminoácido es un relajante natural, ayuda a aliviar el insomnio induciendo el sueño normal, reduce la ansiedad y la depresión y estabiliza el estado de ánimo, ayuda en el tratamiento de la migraña, ayuda a que el sistema inmunológico funcione correctamente. El Triptofano ayuda en el control de peso mediante la reducción de apetito, aumenta la liberación de hormonas de crecimiento y ayuda a controlar la hiperactividad en los niños.

Valina

La Valina es necesaria para el metabolismo muscular y la coordinación, la reparación de tejidos, y para el mantenimiento del equilibrio adecuado de nitrógeno en el cuerpo, que se utiliza como fuente de energía por el tejido muscular. Este aminoácido es útil en el tratamiento de enfermedades del hígado y la vesícula biliar, promueve el vigor mental y las emociones tranquilas.

Alanina

Desempeña un papel importante en la transferencia de nitrógeno de los tejidos periféricos hacia el hígado, ayuda en el metabolismo de la glucosa, un carbohidrato simple que el cuerpo utiliza como energía, protege contra la acumulación de sustancias tóxicas que se liberan en las células musculares cuando la proteina muscular descompone rápidamente para satisfacer las necesidades de energía, como lo que sucede con el ejercicio aeróbico, fortalece el sistema inmunológico mediante la producción de anticuerpos.

MUSCLE BLOCK es la fórmula mas completa y avanzada de aminoácidos péptidos procedentes de la Lacto albúmina y el Lactosuero.

MUSCLE BLOCK aporta un completo amino grama entre los que se encuentran los ocho Aminoácidos Esenciales así como los tres aminoácidos responsables de la reconstrucción y crecimiento muscular, (L-Isoleucina, L-Leucina y L-Valina)..Estos súper aminoácidos potenciados bajo la tecnología de BEVERLY NUTRITION son capaces de aportar a tus músculos la precisa cantidad condicionalmente de aminoácidos esenciales y de cadena ramificada (BCAA) necesarios para un potente crecimiento muscular, muy superior al resto de fórmulas encontradas en el mercado.

No todos los aminoácidos son iguales, si no aumentas la concentración de aminoácidos en tus músculos estarás saboteando tus ganancias musculares. Es por lo que necesitas hacer segura la suplementación con aminoácidos diseñados para aportar tecnología de explosión a través de sus ingredientes en tus músculos. A este gran avance tecnológico le hemos añadido una combinación denominada Phosphoplexx (Potasium, Calcium, Sodium Phosphoro ) importante base para el desarrollo muscular, esta mezcla equilibrará en la fortaleza de los huesos y en el equilibrio del agua y energía en el cuerpo.

Por otra parte el magnesio es un micronutriente presente como cofactor en casi 300 reacciones metabólicas, algunas de las más importantes relacionan la glucólisis así como el metabolismo de grasas y proteínas, reconstruyendo y desencadenando nuevas células musculares secas y rocosas.

El Estearato magnesio es una sustancia mineral de importancia vital que el organismo humano no puede producir por sí mismo en cantidades suficientes. El magnesio puede mejorar la función muscular y reducir la tendencia a los calambres, es decir generará ganancias musculares para quienes trabajen con pesas y triplicará la reconstrucción muscular en atletas para evitar el catabolismo muscular.

Ingredientes: Aislado de Suero y Estearato de Magnesio. Información Nutricional por 100 gr.:- Proteína: 60 gr. – Carbohidratos: 30 gr. – Grasa: 3,6 gr. – Calorias: 393 – KJ: 1.670