Reflexiones para tener en cuenta antes de adquirir una franquicia en Argentina

Aunque al estimar una participación en este modelo de negocios el inversor puede empezar por preguntarse cuáles son los costos de franquicias en Argentina que, en suma, resultan más rentables en un corto plazo, asimismo es importante tomar en consideración otras cuestiones que, a continuación, nos proponemos pesquisar. El costo de adquirir una franquicia es solo una parte, si bien por cierto, esencial, de todo lo que resulta imprescindible evaluar pausadamente ya antes de dar el paso inicial.

Adquirir una franquicia es, en resumidas cuentas, una inversión financiera que, aparte de dinero, precisa de un fuerte compromiso de parte del emprendedor. Y aunque es injusto equiparar una inversión con una apuesta, asimismo es cierto que las circunstancias sobre las que el emprendedor tiene bien poca o bien nada de influencia, pueden acabar siendo factores objetivos para el resultado final. Con esto me refiero a que una franquicia no es un negocio mágico, sino más bien un modelo de negocios que solo resultará exitoso si coincide con sus objetivos concretos y sus aptitudes profesionales.

En Argentina las franquicias vienen medrando de forma exponencial, lo cual nos habla de que pueden ser una alternativa excelente. Dentro del territorio nacional, hay algunas zonas en las que resulta más económico adquirirlas; por ejemplo, en la provincia de Córdoba. En verdad, las franquicias libres en Córdoba son tantas y tan variadas que resulta inevitablemente tentador realizar una inversión allí.

Algunas cosas para tener en cuenta:

El costo de una franquicia no debería opacar la calidad de los productos o servicios que presta, como el formato que nos provee el franquiciador. Esto quiere decir que el valor de la franquicia acostumbra a ser lo suficientemente seductor para apresar a cualquiera, mas atención, no siempre es lo más esencial. En este aspecto el modelo de negocios no se distingue de otras inversiones, las cuales siempre y en toda circunstancia implican un peligro.

Infórmese detalladamente de cuáles son las obligaciones que aceptará el franquiciador, ciertas cuales están establecidas en la ley. No obstante, hay campos que cuentan con determinadas diferencias y que, llegado el momento, pueden llegar a imponer un marco más férreo en concepto de innovación y flexibilidad de una parte del comprador. Esto quiere decir que algunas franquicias le dejarán realizar algunas modificaciones al formato o bien esquema principal, al tiempo que otras lo prohíben terminantemente.

Al comprar una franquicia es esencial tener en cuenta lo que venimos mentando en los parágrafos precedentes, especialmente si piensa adquirirla trabajando con otros socios, o quizás luego de solicitar algún tipo de financiación. Tenga presente que algunas franquicias le ofrecerán ingresos más que interesantes casi inmediatamente, al paso que otras sencillamente jamás lo harán.

De todas y cada una maneras, buena parte del éxito del emprendimiento tendrá que ver con su propia experiencia profesional, así sea como propietario o bien como administrador de un negocio. Si no cuenta con esta clase de experiencia, quizá una franquicia no sea la mejor inversión para usted, incluso cuando delegue su administración en personas capaces y de confianza. Los casos más rutilantes de éxitos se dan normalmente entre aquellas sucursales que son administradas por alguien con muchos años de trayectoria en ese campo en particular.