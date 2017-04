Restaurante Azafrán, cocina de mar y campo

El hermoso puerto de Veracruz alberga historia, tradición y por supuesto es reconocido por su gastronomía, la cual ha sido enriquecida por las fusiones que se dan entre la gastronomía prehispánica y la española, caribeña y otras más, gracias al arribo de hombres y mujeres que migraron a nuestro país y entraron por este importante puerto. Un reto difícil, pero no imposible de superar, la gran oferta culinaria de este exquisito destino, y con esto en mente, el restaurante Azafrán se renueva, y abre de nuevo sus puertas con la firme idea de conquistar a locales y visitantes con su cocina inspirada en el mar y el campo.

Platicando con los propietarios, y los chefs Pedro Martín y Antonio Barreiro, intento descifrar que los motivo a esta aventura, porque, entiendo que algunos de los socios finalmente hacen realidad el sueño de tener un restaurante como muchos que han visitado, no solo en el extranjero, inclusive en la misma ciudad de México, y que con este concepto se vuelven pioneros de un lugar donde se rinde culto la buena cocina en un espacio digno de la mejor ciudad del mundo; pero ¿Y los chefs? ¿Qué tan complicado es satisfacer ese paladar tan educado por la extraordinaria cocina local? Poco a poco descubrí las respuestas.

No se que tanto tiempo tengan de no ir a Veracruz, y cuando fue la última vez que hayan podido comer un platillo preparado con lo que se pesco por la mañana y cocinado con gran destreza por las cocineras de Mandinga en Boca del Río, yo tenía tantos años que no recuerdo cuando fue la última; pues bien, ese fue el primer ejemplo que me hizo ver, y disfrutar para mi suerte, el Chef Pedro Martín. “No tengo que inventar nada, solo tengo que llevar el producto hasta el restaurante y dejar que sus propios aromas y sabores, impregnen la cocina, junto con Antonio, buscamos que otros ingredientes pueden resaltar a ese pescado o marisco, y listo”. “No intento competir con estos manjares dignos de dioses, me inspiro en ellos, para crear mis propias historias en la cocina de Azafrán” me cuenta el chef Pedro, mientras la música jarocha suena y nuestras manos se ocupan de llevar a la boca un delicioso pedazo de cangrejo.

Del campo, los chefs Pedro Martín y Antonio Barreiro, llevan hasta las mesas del restaurante Azafrán, los productos que nacen de este rico estado, y las complementan con muchos otros del resto del país, con la característica única de que todos estos deben ser extremadamente frescos. La prioridad es, ante todo, garantizar la calidad de los ingredientes con los que se preparan los platillos del menú de Azafrán.

Si bien el Golfo de México es un verdadero paraíso para los cocineros por la cantidad de productos que viven en sus aguas, los chefs de Azafrán integran otros frutos del mar que provienen de las costas que rodean México, como ejemplo, la almeja chocolata de Ensenada que prepara en un ceviche, simplemente maravilloso.

De todos es sabido el gusto por los productos de España que en México tenemos, y claro esta, los pobladores y visitantes de Veracruz no son la excepción, por ello, los socios y chefs del restaurante Azafrán han integrado a la carta menu para restaurantes jamones de bellota, embutidos, quesos y algunas otras delicias que llegan directamente de la península ibérica.

Tantos manjares necesitan ser acompañados de muy buenos vinos, y para ellos se construyó una de las cavas más hermosas de nuestro país que alberga más de 5 mil botellas, con un diseño vertical, recubierta de cristales, y de dos pisos, impresionante. Como comensal uno puede tener el placer de entrar a ella subiendo o bajando por el elevador y seleccionar el vino de su preferencia.

La decoración es moderna, elegante, con un ambiente cálido y muy agradable. Cómodos sillones y mesas que nos invitan a pasar largas horas. Por la noche, las luces tenues y los brillantes destellos de su gran lámpara central lo hacen todavía más confortable.

Aguachiles, tiraditos, risottos, pescados y finos cortes, son algunos de los platillos que podrán encontrar en las cartas para restaurantes del restaurante Azafrán. Y si no tenían en sus planes viajar a el Puerto de Veracruz, el visitar y disfrutar la cocina de Azafrán puede ser el motivo único y perfecto, para, desde su terraza, ver la inmensidad de ese mar que recibió, y sigue dando la bienvenida con los brazos abierto, a todos quienes visitamos este destino maravilloso de nuestro México.

