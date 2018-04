Royal caribbean se expande.

El Adventure of the Seas pertenece a la flota de la compañía Royal Caribbean Cruise Line y, construido en Finlandia, entró en servicio en el año 2.001. Desde el mismo instante del embarque te sorprenderá el tamaño de este barco y sus 15 puentes, 14 de ellos abiertos al público y llenos de sorpresas. Este gigante del mar mide 311 metros de eslora por 48 de manga y puede alojar a 3.114 pasajeros. El Adventure of the Seas es una auténtica ciudad flotante que te ofrece distintas instalaciones deportivas, lugares de entretenimiento, restaurants, bares,… Podrás pasear por el puente cinco, por el llamado Royal Promenade, que está bordeado de tiendas, cafeterías y lugares para el entretenimiento. En el puente 2, también posee una sala de cine. Los pequeños y adolescentes encontrarán la felicidad, por ejemplo, entre actividades lúdicas, juegos virtuales, la sala Teens Club o en el Adventure Beach, divertido parque acuático con toboganes. Los adultos disponen de una piscina privada con un solárium dotado de cómodas tumbonas, además de esto, el Adventure of the Seas cuenta con cuatro piscinas y 6 hidromasajes. En el puente de la piscina hay instalada una pantalla gigante donde podrás disfrutar viendo películas bajo las estrellas. Cómodamente sentado en cualquiera de los puentes, podrás admirar la estela que el navío deja mientras surca las aguas del sur del Caribe o del Mediterráneo a una velocidad de crucero de 22 nudos.

El Adventure of the Seas te promete sensaciones excepcionales, por servirnos de un ejemplo con las instalaciones deportivas que te propone: pista de patinaje sobre hielo, antes jamás visto en un barco de crucero, pared de escalada a unos 60 metros sobre el nivel del mar, campo de golf de nueve hoyos, canchas de baloncesto y voleibol, gimnasio,… Siguiendo el tema del deporte, el bar 19th Hole, ubicado en el puente catorce, espera a los apasionados al golf, mientras, el Gravity Sport Bar está dedicado a los amantes del surf.

Tras el esfuerzo deportivo, disfruta de una relajada pausa en el Day Spa, agradable centro de bienestar con gimnasio y salón de belleza, o degusta el mejor champán francés en el Champagne Bar. El restaurante primordial del barco te impresionará por el buen gusto con un menú gourmet variadísimo, una atmósfera suntuosa y una decoración en tonos púrpura. El Adventure of the Seas también te ofrece una enorme selección de bares, pub, lounges con música en riguroso directo y restaurantes con distintas especialidades culinarias, otra de las ofertas royal caribbean. Por otro lado, el barco tiene un espléndido teatro que, distribuido en 3 plantas, te presenta espectáculos muy al estilo de Broadway. Los noctámbulos van a poder danzar en la disco, tentar a la fortuna en el casino o bien admirar un espectáculo de Music-Hall en el Teatro Chicago. A bordo del Adventure of the Seas te esperan nuevas y fantásticas emociones