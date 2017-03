¿Para qué sirven los BCAAs? Todo lo que necesitas concocer de los tres aminoácidos

Como todo el mundo sabe la proteína (compuesta de BCAAs) es el cimiento para la construcción muscular. En esta búsqueda el culturismo no siempre obtiene el suficiente músculo. Los culturistas comen grandes cantidades de pollo, carne, huevos y pescado para conseguirlo. Se aíslan disintos tipos de proteína como el suero y la caseína y los hacen polvo para aprovechar su absorción y digestión… pero esto a veces no es suficiente. Si no que se necesita más, y a continuación se aislan los aminoacidos individuales de los que está compuesta la proteína y se consumen.

Incluso muchos profesionales se preguntan por qué tienen que tomar aminoácidos extra cuando ya están consumiendo muchos en las proteínas que están consumiendo. En realidad es que los aminoácidos individuales pueden influir en el crecimiento del músculo a través de diferentes vías. De todos los aminoácidos los más importantes que se han demostrado son los aminoácidos de cadena ramificada, que comunmente se conocen como BCAA por sus siglas en inglés.

Durante los siguientes puntos, podrás descubrir de una forma fácil de comprender el funcionamiento de los BCAA y como indicen en el organismo para frenar los efectos catabólicos o aumentar el rendimiento y aumento de masa muscular.

Los tres BCAAs: Leucina, Isoleucina y Valina

El nombre de BCAA (aminoácidos de cadena ramificada) proviene de la estructura química de estos compuestos. Leucina, Isoleucina y Valina tienen un afloramiento bifurcado que parece una rama y de ahí su nombre. Los tres son esenciales, muy esenciales, y en realidad son los aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y por tanto se deben obtener a través de ingesta de fuente dietéticas. De hecho, a pesar de que hay 20 aminoácidos que los músculos usan para el crecimiento, los BCAA constituyen aproximadamente un tercio de los aminoácidos del tejido muscular. Así que si el objetivo de un deportista es el crecimiento muscular, los BCAA son una necesidad.

1. El metabolismo de los BCAA

La forma en la que se metabolizan los aminoácidos juegan un papel importante en sus funciones dentro del cuerpo. El metabolismo de los BCAA es diferente a los procesos metabólicos de otros aminoácidos. Lo que realmente hace especiales a los BCAA es la forma en la que se metabolizan. Mientras que la mayoría de los aminoácidos se metabolizan en el hígado, los BCAA se metabolizan principalmente en el músculo, sí dentro del músculo. A pesar de sus similitudes estructurales los tres aminoácidos BCAA (leucina, isoleucina y valina) tienen diferentes rutas metabólicas. La metabolización de la Leucina se realiza exclusivamente a través de la grasa. La Valina a través de los carbohidratos y la Isoleucina a través de ambos. Estas diferentes vías metabólicas hacen que se necesiten requisitos diferentes.

Los BCAA, a diferencia de otros aminoácidos se metabolizan en el interior del tejido muscular, lo que les permite ser oxidados (utilizados como energía: la oxidación consiste en liberación del óxigeno + energía: la del enlace químico del compuesto con la mólecula de O2) por las células musculares para producir energía en forma de ATP. El ATP es la principal fuente de energía que alimenta la contracción muscular y la que permite levantar pesos.

Dado que la Leucina, Isoleucina y Valina se metabolizan en el tejido muscular constituyen una fuente de energía rápida cuando el cuerpo lo necesita. De hecho, hay un aumento significativo en el metabolismo de los BCAA durante el ejercicio prolongado, simplemente, porque el cuerpo requiere más energía durante periódos de estrés tales como la construcción muscular. Esto hace que los BCAA sean increiblemente eficaces cuando se toman a la hora del entrenamiento, aportan más energía por este motivo.

2. BCAAs y rendimiento

Mejorar el rendimiento deportivo durante el entrenamiento es de gran importancia, no importa cuál sea la meta. Un atleta con un mejor rendimiento mejorará sus tiempos y resultados en una competición real. Mejorar el rendimiento es sumamente importante para culturistas, ya que se traduce en más peso levantado por más repeticiones, lo que finalmente se traduce en un mayor crecimiento muscular.

Los BCAA han demostrado en muchos estudios ser un potente potenciador del rendimiento deportivo. Los BCAA además son una gran fuente de energía para los músculos debido a su metabolismo único. Esto puede tener un impacto positivo en el rendimiento. Además los BCAA aumentan la oxidación de grasas cuando se agota el glucógeno. De ahí la importancia del consumo de estos durante las épocas de definición. Este aumento de la oxidación de grasas permite entrenar más duro por más tiempo sin que aparezca la fatiga muscular.

Otra forma en la que los BCAA pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, es a través de su capacidad de ahorrar glucógeno durante el entrenamiento. El glucógeno es la fuente de energía preferida de los músculos, esto hace que la disponiblidad y conservación de glucógeno es de vital importancia para entrenamientos largos. Diversos estudios han demostrado que el consumo de BCAA antes y durante el entrenamiento puede ahorrar un 25% de glucógeno. También se cree que la ingesta de BCAA aumenta los niveles en sangre de alanina, que es convertida en glucosa en el hígado y luego devuelta a los músculos. Este efecto de ahorro de glucógeno de los BCAA permite una recperación más rápida y unas sesiones de entrenamiento más intensas y largas.

3. BCAAs y los niveles hormonales

Las hormonas anabólicas son hormonas dentro del cuerpo que promueven la síntesis de proteínas (crecimiento muscular). Las hormonas anabólicas más notables son la testosterona, la insulina y la hormona del crecimiento GH. Estas hormonas juegan papel importante en el control de la construcción del músculo. La ingesta de BCAA ha demostrado tener un efecto positivo sobre la liberación de las hormonas anabólicas.

3.1 Los BCAA y la testosterona

La testosterona puede ser la hormona anabólica más conocida. Los BCAA puden tener un impacto positivo en los niveles cuando se consumen antes del entrenamiento. Durante el entrenameinto intenso es común que aumenten los niveles de testosterona. Una vez que disminuyen los niveles de testosterona comienzan a decaer a los niveles normales. Los estudios han demostrado que los BCAA tras el entrenamiento han elevado los niveles de testosterona durante varias horas. Este hecho de los BCAA es muy interesante para aumentar y maximizar el crecmiento muscular tras la sesión de entrenamiento.

3.2 Los BCAA y el cortisol

Los BCAA vienen en suplementos deportivos y no sólo ayudan a elevar los niveles de testosterona en el periodo de post-entrenamiento, sino que también mejora los ratios de cortisol. Mientras que la testosterona es una hormona anabólica y promueve el crecimiento muscular, el cortisol es una hormona catabólica que rompe el tejido muscular. Cuando el objetivo es construir músculo querremos testostorona alta y minimizar los niveles de cortisol. Se ha encontrado recientemente que tomar BCAA cuando se realizan ejerccios de resistencia disminuye los niveles de creatina quinasa y cortisol. Esto implica que se descomponga menos tejido muscular.

3.3 Los BCAA y la insulina

Por último la Leucina, también ha mostrado que aumenta notablemente la sensibilidad a la insulina. Esencialmente, la sensibilidad a la insulina asegura que la insulina dentro del cuerpo se mantenga con mayor eficacia. Esto lleva a una pérdida de grasa con más fácil y más crecimiento muscular.

4. BCAAs y la pérdida de grasa

Los efectos de los BCAA en la pérdida de grasa es algo que sólo se ha explorado en los últimos años. Rencientes investigaciones están demostrando que los BCAA pueden tener un efecto positivo en la pérdida de grasa. Esto no significa que comiendo pizaa y patatas fritas junto con BCAA vaya a desparecer la grasa. Los BCAA parecen maximizar la pérdida de grasa cuando uno ya está en una dieta y a través de un sistema de ejercio. En cualquier dieta de pérdida de grasa se deben reducir los carbohidratos. Parece que los BCAA por la capacidad de ahorrar glucógeno y aumentar la sensibilidad a la insulina tienen un papel importante en los procesos de aceleración durante un plan de pérdida de grasa.

Los BCAAs también deben utilizarse como complemento alimenticio en cualquier plan de pérdida de grasa en los que se quiera preservar el músculo. En cualquier dieta que elimine calorías es un problema grave que debe ser abordados. Todos los efectos positivos que los BCAA tienen sobre el crecimiento muscular también servirán para proteger los músculos durante los periodos de restricción calórica.

Tag: suplementos